Film s Tomom Cruisom na vesoljski postaji: kdo bo njegova soigralka?

Nova težkopričakovana filmska poslastica je pozornost medijev pritegnila, ko sta na začetku maja Nasa in generalni direktor podjetja Tesla Elon Musk tvitnila o tem. Upravitelja Nase Jim Bridenstin je novi projekt potrdil s tvitom 5. maja: " Nasa se veseli sodelovanja s Tomom Cruisom pri filmu na krovu @Space_Station! " Dodal je: " Potrebujemo množične medije, da navdihnemo novo generacijo inženirjev in znanstvenikov, ki bodo uresničili Nasine ambiciozne načrte ."

Ruski televizijski program Channel One si v sodelovanju z rusko vesoljsko agencijo Roscosmos prizadeva poiskati vodilno igralko za film, ki so ga začasno naslovili Challenge . Načrtovani film bodo začeli snemati na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) oktobra 2021.

Multimilijarder Elon Musk, čigar podjetje SpaceX sodeluje z Naso pri organizaciji prve ameriške izstrelitve v vesolje s posadko po letu 2011, je potrdil svojo udeležbo pri projektu z odgovorom na Bridenstinov tvit: "Naj bi bilo zelo zabavno!"

V razpisu za igralko piše, da je za vlogo potrebna "prava superjunakinja", nekdo, ki želi "iti k zvezdam ... hkrati pa postati velika mednarodna zvezda". Zapisali so, da ni nujno, da je ta oseba profesionalna igralka, ampak da mora biti stara med 25 in 40 let, visoka med 150 in 180 centimerti, tehtati med 50 in 70 kilogrami in imeti obseg prsnega koša do 112 centimetrov. Prav tako mora biti brez policijske kartoteke.

Poleg tega mora biti v precej dobro kondicijski formi in preteči en kilometer v treh minutah in pol oziroma manj, preplavati mora 800 metrov v 20 minutah in znati z impresivno tehniko skočiti s trimetrske odskočne deske.