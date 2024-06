Film Šepet metulja prejel tretjo zlato rolo

Podelitve so se poleg režiserja in glavnega igralca, Alija Ogrizka, udeležili še, scenaristka in koproducentka Mateja Zorko Pavšar. Del igralske ekipe Elyes Samba, Branko Završan, Jože Doberšek, Tarik Rashid, Urška Zver, Nejc Ocvirk, Iztok Gartner in Tinkara Fortuna . Oblikovalec zvoka in avtor glasbe Tim Žibrat ter oblikovalca luči Blaž Sluga in Nejc Pečnik.

"3. zlata rola in tako lepa številka gledanosti je zame osebno velika potrditev, da je film naletel na tako lep odziv občinstva. Film se še vedno vrti v manjših kinematografih in v okviru šolskih projekcij, pa je od premiere minilo že skoraj leto dni. Veseli me, da je po ogledu filma vzdušje še vedno evforično. Naši igralci še vedno podpisujejo avtograme in se slikajo z oboževalci. Več si težko želiš in kot filmski ustvarjalec si lahko resnično zadovoljen s takšnim izplenom. Rad bi se ponovno zahvalil celotni filmski ekipi, ki je ustvarjala film in poudaril, da smo prejeli 3. zlato rolo zaradi vloženega truda čisto vsakega posameznika, ki je delal na projektu Šepet metulja," je ob prejemu priznanja povedal režiser Alen Pavšar.

Glavnega igralca Alija Ogrizka, ki v filmu igra Jana, 17-letnega navdušenca mehatronike in najstnika avtista, je na podelitvi presenetil njegov glasbeni idol Challe Salle. Ob prejemu zlate role je vidno ganjen dejal: "Najbolj sem danes vesel in me je spravilo do solz, da je na podelitev prišel moj idol. Vesel sem, da sem ga spoznal."

Film Šepet metulja tako nadaljuje svojo uspešno pot tudi po filmskih festivalih v tujini. V letošnjem letu pa prihaja tudi na televizijske zaslone.