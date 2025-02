Film slovenske režiserke Urške Djukić navdušil občinstvo Berlinala

OGLAS

Včeraj je novi uradni tekmovalni program Perspektive mednarodnega filmskega festivala Berlinale odprl celovečerni igrani prvenec scenaristke in režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica, ki je imel v Berlinu svetovno premiero. Prvi odzivi občinstva so bili navdihujoči in polni optimizma, filmu pa so zaradi njegove subtilnosti in odlične igralske zasedbe zelo naklonjene tudi prve mednarodne kritike.

Svetovna premiera filma Kaj ti je deklica. FOTO: Tobias Rücker icon-expand

Režiserka je po premieri dejala: "Zelo sem vesela, da je šestletno trdo delo poplačano s tako veliko premiero, kot je odprtje tekmovalne sekcije Perspektive na Berlinalu. Zaradi tega bo film videlo veliko več ljudi, kar je seveda želja vsakega filmskega ustvarjalca. Cela ekipa je zelo vesela in ponosna." Prav tako se je zahvalila vsem, ki so film podpirali in ga soustvarjali so sporočili v sporočilu za javnost. Direktorica slovenskega filmskega centra Nataša Bučar je ob premieri ponovno poudarila prelomnost uspeha za slovenski film in uvrstitev filma Kaj ti je deklica v tekmovalni program Perspektive. Premiere se je udeležila tudi ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko, ki je kasneje čestitala režiserki in celotni ekipi. "Prvič slovenski film odpira sekcijo na Berlinalu. Ponosna sem, da je Slovenija na letošnjem festivalu zastopana kar s petimi filmi. To je tako priznanje njenemu izvrstnemu že mednarodno nagrajenem delu kot tudi priznanje slovenskemu filmu, ki v zadnjih letih žanje neverjetne uspehe in si zato zasluži tudi vso podporo," je dejala po poročanju STA.

Igralska in filmska ekipa z ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko. FOTO: Tobias Rücker icon-expand

Protagonistka filma je 16-letna Lucija, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru. Tam se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano-Marijo. Ko zbor odpotuje v podeželski samostan za vikend pevskih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano-Marijo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju, kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru. Scenarij za film sta napisali režiserka in Maria Bohr. V filmu v glavnih vlogah nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle, Saša Pavček in drugi. Pri filmu so sodelovali še direktor fotografije Lev Predan Kowarski, montažer Vlado Gojun, scenograf Vasja Kokelj, kostumografka Gilda Venturini, oblikovalka maske Eva Uršič in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Producenta filma sta Jožko Rutar in Miha Černec iz produkcijske hiše Spok Films. Film Kaj ti je deklica je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, evropskega filmskega sklada Eurimages, RTV Slovenija, studia Viba film in vrste tujih podpornikov.

Urška Djukić in Jara Sofija Ostan. FOTO: Tobias Rücker icon-expand