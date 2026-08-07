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Film Spider-Man: Nov dan prevzel filmski prestol leta 2026

Los Angeles, 07. 08. 2026 06.00 pred 3 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
spiderman

Najnovejša pustolovščina Petra Parkerja je uradno postala najbolj dobičkonosen film leta 2026. Težko pričakovani filmski spektakel, v katerem v vlogi Spider-Mana znova blesti Tom Holland, je z globalnim zaslužkom 1,15 milijarde dolarjev oziroma okoli milijarde evrov presegel vse tekmece. Film je v kinematografe sicer prišel 30. julija.

Svetovna kinematografija je leta 2026 doživela nov mejnik. Nov film o priljubljenem superjunaku Spider-Manu je uradno postal najbolj dobičkonosen film letošnjega leta. Težko pričakovani filmski spektakel je po zadnjih podatkih v blagajne širom sveta prinesel neverjetnih 1,15 milijarde dolarjev oziroma okoli milijardo evrov.

Film Spider-Man: Nov dan je postal najbolj dobičkonosen film letošnjega leta.
Film Spider-Man: Nov dan je postal najbolj dobičkonosen film letošnjega leta.
FOTO: Profimedia

Z omenjenim dobičkom je film, v katerem v vlogi Petra Parkerja znova blesti Tom Holland, s prvega mesta izrinil Disneyjevo uspešnico Svet igrač 5, ki je od junija lani zaslužila 1,067 milijarde dolarjev (nekaj manj kot milijardo evrov). Uspeh filma, pod katerega se podpisujeta studio Sony in Marvel, temelji na izjemni priljubljenosti glavnih igralcev, že omenjenega Hollanda in Zendaye, ki sta znova očarala občinstvo in kritike.

Filmski dvojec, ki navdušuje v novem filmu o Spider-Manu.
Filmski dvojec, ki navdušuje v novem filmu o Spider-Manu.
FOTO: Profimedia

Na domačem severnoameriškem trgu je film do zdaj zaslužil 449 milijonov dolarjev (389 milijonov evrov), medtem ko je na mednarodnem parketu zbral neverjetnih 706,3 milijona dolarjev (611 milijonov evrov). Film, ki je v kinematografe prišel 30. julija, je tekom začetnega obdobja predvajanja postavil več mejnikov na kino blagajnah.

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Na domačem trgu je v prvem torku dosegel zgodovinskih 42 milijonov dolarjev (36 milijonov evrov) prihodka, s čimer je presegel uspeh filma Spider-Man: Ni poti domov iz leta 2021 (33 milijonov evrov). Rekorden je bil tudi prvi ponedeljek, ko je s 47 milijoni dolarjev (40 milijoni evrov) prehitel dosedanjega prvaka Črnega panterja iz leta 2018, ki je zabeležil 40 milijonov dolarjev (34 milijonov evrov). Analitiki izpostavljajo, da takšni rezultati potrjujejo vrnitev občinstva v kinematografe na predpandemično raven in stabilno moč franšiznih filmov pod okriljem studiev Sony in Marvel.

Tom Holland je Petra Parkerja zaigral že štirikrat.
Tom Holland je Petra Parkerja zaigral že štirikrat.
FOTO: Profimedia

Z vidika dinamike prodaje vstopnic gre za fenomen. Spider-Man: Nov dan je v rekordnih štirih dneh na domačem trgu dosegel prag 400 milijonov dolarjev oziroma 346 milijonov evrov prihodka. Na svetovnem nivoju je mejo milijarde dolarjev presegel v šestih dneh, kar ga uvršča na drugo mesto vseh časov, takoj za Marvelovim spektaklom Maščevalci: Zaključek, ki je leta 2019 za ta uspeh potreboval le tri dni. Vredno je izpostaviti tudi rekordni uvodni teden, kjer je svetovna premiera prinesla 932 milijonov dolarjev (807 milijonov evrov), domača pa rekordnih 360 milijonov dolarjev (311 milijonov evrov), kar potrjuje dominanco te superjunaške franšize.

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Predsednik Marvel Studiosa Kevin Feige in predsednik studia Sony Pictures Tom Rothman sta javno komentirala uspeh filma. "Videti je, da filmi navsezadnje le niso mrtvi," je v smehu dejal Rothman in izpostavil, da filmska platna ostajajo pomembna kljub močni konkurenci pretočnih storitev. Feige pa je uspeh pripisal predvsem dolgotrajni tradiciji in priljubljenosti naslovnega junaka med različnimi generacijami. Poseben poudarek je dal britanskemu igralcu v naslovni vlogi, ki je s svojo četrto samostojno upodobitvijo dokazal svojo vrednost v Marvelovem filmskem vesolju.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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