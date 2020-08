Film Stotnica Marvel 2 bo režirala Nia DaCosta

DaCosta je 30-letna filmska ustvarjalka, rojena v newyorškem Brooklynu, kasneje je odraščala v soseski Harlem. Ukvarja s pisanjem ter režijo, za filmsko ustvarjanje pa jo je navdahnil ogled filma Apokalipsa zdaj, režiserja Francisa Forda Coppole. Inspiracijo pa je kasneje iskala tudi v delih Martina Scorseseja inStevena Spielberga. Obiskovala je univerzo v New Yorku in na šoli Tisch School of the Arts slovitega Scorseseja tudi spoznala, medtem, ko je delala kot asistentka televizijske produkcije. Njen rezime je zaenkrat kratek, režiserski talent je filmska industrija prepoznala z delom na trilerju Little Woods, ki je izšel leta 2018. Njen drugi film,Candyman, nadaljevanje istoimenskega filma iz leta 1992, pa bo zaradi pandemije koronavirusa v kinematografe prišel šele oktobra 2020. S sodelovanjem pri filmu Stotnica Marvel tako postaja prva temnopolta ženska režiserka, ki bo soustvarjala katerega od Marvelovih filmov.