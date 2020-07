Film študenta AGRFT na filmskem festivalu v Cannesu

Tina Vrbnjak in Jernej Gašperin v filmu Nihče ni rekel, da te moram imeti rad.

Gre za velik uspeh, saj je bilo za kategorijo študentskih filmov letos kar 1952 prijav, izbranih filmov pa le 17, med drugimi tudi iz Velike Britanije, Izraela, Južne Koreje, Madžarske, ZDA, Poljske in Nemčije.

Žirija je film z naslovom Nihče ni rekel, da te moram imeti rad, ki je nastal v koprodukciji z Studiem 100, RTV Slovenija ter s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, uvrstila v program Cinéfondation. Njegov namen je povezovanje in predstavitev mlade generacije filmskih ustvarjalcev in jim na ta način olajšati vstop na poklicno ustvarjalno prizorišče.

Film Nihče ni rekel, da te moram imeti rad gledalcu v kratki formi predstavi povedno in globoko zgodbo o razsežnosti odnosa med očetom in 11-letnim sinom. S kratkim izsekom iz enega izmed njunih srečanj prikaže sedanjo ter nakaže preteklo in prihodnjo zgodbo o njunem odnosu, o njuni odtujenosti, o njuni neljubezni.

Film je delo režiserja Matjaža Jamnika, scenarij zanj sta napisala režiserin direktorica fotografije pri filmu Gaja Naja Rojec, igrajo pa Jernej Gašperin, Tin Vulovič, Tina Vrbnjak in Lea Mihevc. Avtor glasbe je Laren Polič Zdravič, montažer Kristian Božak Kavčič, scenograf Matjaž Pavlovec, kostumografka Ana Janc, oblikovalec zvoka Samo Jurca, oblikovalka maske Mirjam Kavčič, ki je poskrbela za številne zvezdniške preobrazbe v šovu Znan obraz ima svoj glas in producentka Nina Robnik.

Izbrani kratki študijski filmi bodo predvajani v osrednji festivalski palači jeseni, točen datum in imena članov žirije pa bodo organizatorji še sporočili.