Film 'Tenet' ob začetku predvajanja prinesel več kot 40 milijonov evrov

"Mednarodno smo fantastično začeli in ne bi mogli biti bolj zadovoljni,"je dejal predsednik Warner Bros Pictures Toby Emmerich in dodal: "Glede na edinstvene okoliščine predvajanja filmov po svetu vemo, da tečemo na maratonu in ne na vso moč." Premiero filmaTenetso v ZDA, ki je daleč največji filmski trg na svetu, večkrat prestavili zaradi razširjenosti pandemije. Nato pa so se pri produkcijski hiši odločili za nepredstavljiv korak, da bodo film najprej predvajali drugod. Ker je bil mednarodni odziv na film dober in finančno bolj uspešen, kot so načrtovali analitiki, je veliko tudi upanje, da bo Tenet v prihodnjih dneh ponovil uspeh ob premieri na velikih trgih, kot sta ZDA in Kitajska.