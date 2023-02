Film Titanik ob svoji 25. obletnici znova na sporedu kinematografov

Namesto tega je Jack galantno podaril Rose lesena vrata, s čimer je sebe obsodil na smrt, njej pa zagotovil preživetje. "To je samo en primer, ko se zdi, da se zgodba o Titaniku za ljudi nikoli ne konča," je povedal režiser filma James Cameron na novinarski konferenci ob obletnici ponovne izdaje filma. Po Titaniku so bile veliko večje tragedije, kot sta prva in druga svetovna vojna. "Toda Titanik ima to vrsto trajne, skoraj mitske, romaneskne kakovosti. In mislim, da je povezan z ljubeznijo, žrtvovanjem in smrtnostjo," je še dodal režiser.