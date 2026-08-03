Film Virus patološke dobrote s svetovno premiero v Sarajevu

Zgodba filma Virus patološke dobrote se odvija v Zagrebu leta 1983. Sredi zasnežene noči v stanovanje Zorke Vasiljević vdre gol moški, ki trdi, da prihaja iz prihodnosti, natančneje iz leta 2031, z namenom, da bi preprečil pandemijo 'virusa patološke dobrote', ki ogroža človeštvo. Zorka misli, da je prevarant, a njegove napovedi se tekom večera začnejo uresničevati ...

"Zelo sem vesel in zadovoljen, da bo moj film Virus patološke dobrote, nastal v srbsko-hrvaško-slovenski koprodukciji, imel regionalno premiero v Sarajevu, saj tamkajšnji prebivalci vedo, da je najboljša šala tista, ki jo pripoveduješ na lastni račun," je povedal Predrag Ličina, avtor ekscentrične črne komedije.

To je prva regionalna satirična znanstvenofantastična črna komedija o potovanju skozi čas, ki parodira pojave v naši sedanjosti, dogodke iz nedavne preteklosti in prihodnji svet, v katerem bi lahko bila dobrota najnevarnejši virus. Scenarij je napisal režiser Predrag Ličina po lastni kratki zgodbi z istim naslovom iz zbirke Bljuzga u sumrak (Jesenski i Turk, 2022).

Film ima izjemno igralsko zasedbo, v glavnih vlogah nastopata Hristina Popović (Zorka Vasiljević) in Nikola Đuričko (Luka Radivojević), v filmu pa igrajo tudi Gordan Kičić, Tihana Lazović Trifunović, Goran Bogdan in Rade Šerbedžija.

Producent filma je Đorđe Vranješ, koproducentka Vanja Sremac, pridruženi producent pa Aleš Pavlin in slovenska produkcijska hiša Portobisso. Direktorja fotografije filma Virus patološke dobrote sta Saša Petković in Dragan Radetić, montažerka je Vanja Kovačević, skladatelja pa sta Jura Ferina in Pavao Miholjević.

Film sta sofinancirala Filmski center Srbije (FCS) in Hrvaški avdiovizualni center (HAVC). Film je finančno podprl Urad za človekove pravice in pravice narodnih manjšin Vlade Republike Hrvaške – Srbski narodni svet. Kinematografska premiera je predvidena v novembru v Srbiji, na Hrvaškem, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.

To je drugi celovečerni film Predraga Ličine, v katerem ponovno izstopa njegov značilen satirični slog pisanja scenarijev in režije z elementi znanstvene fantastike, ki ga poznamo že iz njegovega nagrajenega celovečernega prvenca Poslednji Srb na Hrvaškem in kratkih filmov Kam je izginila Slovenija? in Teleport Zovko.