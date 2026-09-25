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Film Vse, kar je narobe s tabo v boju za nagrado arabskih filmskih kritikov

Kairo , 25. 09. 2026 13.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Vse, kar je narobe s tabo

Celovečerni film Vse, kar je narobe s tabo režiserke Urše Menart se je uvrstil med nominirance za mednarodno filmsko nagrado arabskih filmskih kritikov za evropske filme. Med 25 nominiranci sta tudi slovenski manjšinski koprodukciji Planina režiserjev Biljane Tutorov in Petra Glomazića ter Skejtanje ni za punce režiserke Dine Duma.

Kar trije slovenski filmi so se uvrstili med nominirance za mednarodno filmsko nagrado arabskih filmskih kritikov za evropske filme. Nominirance sta razkrila Evropska organizacija za promocijo filma (European Film Promotion) in Center za arabski film (Arab Cinema Center), ki sta nagrado ustanovila leta 2019, da bi povečala prepoznavnost evropskih filmov v arabsko govorečem svetu ter spodbudila njihov dostop do novih občinstev, distributerjev in filmskih trgov.

Filmska nagrada arabskih filmskih kritikov za evropske filme.
Filmska nagrada arabskih filmskih kritikov za evropske filme.
FOTO: Facebook

O nagradi odloča več kot sto arabskih filmskih kritikov. Tri finaliste bodo razglasili pred podelitvijo nagrade v okviru filmskega festivala El Gouna v Egiptu, ki bo potekal med 15. in 23. oktobrom. Sama nagrada bo letos podeljena osmič, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), ki je vse tri nominirane filme tudi finančno podprl.

Vse, kar je narobe s tabo
Vse, kar je narobe s tabo
FOTO: Roy van Egmond

Vse, kar je narobe s tabo je drugi celovečerni igrani film scenaristke in režiserke Urše Menart, ki se je po prvencu Ne bom več luzerka vrnila z intimno dramo o prijateljstvu, čustveni odtujenosti in hrepenenju po bližini v času, ko smo na videz nenehno povezani. Film je avgusta doživel svetovno premiero na 32. Sarajevskem filmskem festivalu. Maruša se po smrti matere, za katero je skrbela, počuti izgubljeno. Na spletu se poveže z medicinsko sestro Aljo, ki živi v majhnem obalnem mestu v Nemčiji. Povežeta ju podoben smisel za humor in težave, s katerimi se spopadata, toda njuno srečanje v živo prijateljstvo kmalu postavi pred preizkušnjo. V glavnih vlogah sta nastopili Anuša Kodelja in Klara Kuk.

Planina
Planina
FOTO: Eva Kralj

Dokumentarni film Planina, nastal kot koprodukcija Srbije, Francije, Črne gore in Slovenije, pripoveduje o materi in hčeri, ki v črnogorskih gorah branita svojo zemljo in tradicionalni način življenja. Na filmskem festivalu Sundance je prejel glavno nagrado žirije za najboljši mednarodni dokumentarni film, na Sarajevskem filmskem festivalu pa srce Sarajeva za najboljši dokumentarni film. Režirala sta ga Biljana Tutorov in Petar Glomazić.

Skejtanje ni za punce
Skejtanje ni za punce
FOTO: Sisters and Brother Mitevski

Igrani celovečerni film Skejtanje ni za punce, pod katerega se podpisuje Dina Duma, pa pripoveduje o Adeli. Ko revščina ogrozi njeno družino, mora svojo strast do skejtanja zoperstaviti konservativni tradicionalni družbi, da bi rešila svojo še mladoletno starejšo sestro pred usodo, ki postaja vse bolj neizbežna – dogovorjeno poroko. Film je koprodukcija Severne Makedonije, Slovenije, Belgije in Hrvaške. Svetovno premiero je doživel junija na festivalu Tribeca v New Yorku, kjer je prejel nagrado Nora Ephron, namenjeno filmu, ki pooseblja duh in drznost ustvarjanja priznane ameriške scenaristke in režiserke.

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