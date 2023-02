Film Vse povsod naenkrat osvojil nagrado Združenja ameriških režiserjev

Film Vse povsod naenkrat (Everything Everywhere All at Once) je osvojil nagrado Združenja ameriških režiserjev DGA za najboljši film. Doslej večinoma neznana režiserja Daniel Kwan in Daniel Scheinert sta tako premagala uveljavljene režiserje in v Los Angelesu vidno šokirana prejela priznanje.

Nagrada Združenja ameriških režiserjev DGA Vse povsod naenkrat uvršča v vrh favoritov za podelitev oskarjev naslednji mesec. Daniel Scheinert se je na podelitvi ob prejemu nagrade zahvalil Danielu Kwanu, ker ga je prenašal, ko je hotel film narediti še bolj čudaški, združenju pa sta se zahvalila, da so film naredili še "pogumnejši in ranljivejši". icon-expand Združenje ameriških režiserjev sta najbolj prepričala Daniel Kwan in Daniel Scheinert . FOTO: AP Film prikazuje lastnico pralnice, ki se sooča z davčno preiskavo, pri tem pa se znajde v večdimenzionalni bitki za rešitev vesolja pred mogočnim nasprotnikom. Igra jo Michelle Yeoh, ki je poleg Cate Blanchett (Tar) letos glavna favoritka za oskarja za glavno vlogo. Film je lani postal prava uspešnica, vest o njem pa je potovala predvsem od ust do ust. V kinematografih je zbral okoli 100 milijonov dolarjev ali več kot 90 milijonov evrov, nominiran pa je za 11 oskarjev, ki jih bodo podelili 12. marca, pri čemer prednjači pred vsemi ostalimi letošnjimi filmi. DGA je sicer nominirala tudi Martina McDonagha s filmom Duše otoka (The Banshees of Inisherin), Todda Fielda s filmom Tar, Josepha Kosinskega s filmom Top Gun: Maverick in Stevena Spielberga za njegov deloma avtobiografski film o otroštvu Fabelmanovi (The Fabelmans). Nagrade DGA so pogosto pokazatelj, kateri film bo osvojil tudi oskarja, saj gre za prestižne nagrade najboljših režiserjev. Kar 17 od prejšnjih 19 nagrajencev DGA je dobilo oskarja za najboljšega režiserja.