Film z Injo Zalto zdaj na VOYO: Zabaven film, ki napetost ohranja do konca

Lana in Toni sta dolgoletni par. Lana si želi otroke in družino, Toni pa živi v svojem svetu in ne kaže znakov, da bi želel narediti korak naprej v njunem razmerju. Nekega dne se Lana in njena najboljša prijateljica Maja odpravita na grad, kjer naj bi potekala Tonijeva rojstnodnevna zabava, vendar na njuno presenečenje tam ni nikogar. Situacija se še bolj zaplete, ko naletita na Tonijevega najboljšega prijatelja Alexa. Ob odhodu iz gradu naletita na škatlo s posebno vsebino, kar sproži nepričakovan preobrat. Film je prejel 22 nagrad za najboljšo črno komedijo na mednarodnih filmskih festivalih.

Lana in Toni

Slovenski kratki film Lana & Toni iz leta 2022 je režiral Perica Rai. "Želel sem posneti zabaven film, ki ohranja napetost do konca, saj ves čas ne veš, kaj se bo zgodilo. Film Lana in Toni je mešanica črne komedije, trilerja in akcijem," je povedal Perica. V glavni vlogi pa nastopa Inja Zalta kot Lana, kot Toni pa nastopa Andrei Lenart.

"Na začetku smo mi želeli narediti triler, nato pa je nastala komedija in sedaj je to komedija s črnimi elementi. Pri filmu ni bilo veliko priprav, ker smo šli s tokom," pa je o projektu povedala glavna igralka. Film je torej žanrsko mešanica komedije, trilerja in akcije ter je delno nastal po resničnih dogodkih.