Film, zaradi katerega je Bill Murray razmišljal o upokojitvi

Los Angeles, 20. 12. 2025 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R. M.
bill murray

Igralec Bill Murray je ocenil, da je z eno od odigranih vlog dosegel vrhunec v svoji karieri, zato je razmišljal o upokojitvi. "Pomislil sem, da tega res ne morem preseči," je dejal pred časom. Kljub temu se za umik ni odločil in zatem nanizal še mnogo uspešnih vlog.

Igralci in igralke neprestano stremijo k temu, da bi svoje delo oddelali čim bolje. Vsaka vloga je lahko tista, po kateri se te bo do smrti zapomnil cel svet. Kaj pa se zgodi, ko odigraš vlogo svoje kariere?

S tem vprašanjem se je pred časom soočil Bill Murray. Kot je dejal, ga je ena od vlog prisilila, da se je skoraj odločil za upokojitev. "Pomislil sem, da tega res ne morem preseči. Moral bi razmisliti o tem, da se umaknem," je pred leti Murray dejal za The Times.

Bill Murray v filmu Strti cvetovi.
Bill Murray v filmu Strti cvetovi.
FOTO: Profimedia

Film Strti cvetovi (Broken Flowers), v katerem je odigral Dona Johnstona, je nominiranec za oskarja namreč večkrat imenoval za najbolj popolno filmsko delo, ki ga je kdajkoli ustvaril. Čeprav film velja za komercialno uspešnico, pa ni prejel nobene nominacije za večje filmske nagrade.

Kljub temu razmislek o umiku od igre ni bil dolgega daha. Nekaj mesecev po koncu snemanja omenjenega filma se je namreč vrnil pred filmske kamere.

Murray je v svoji bogati karieri nanizal kopico uspešnih vlog. Enega največjih uspehov je dosegel leta 2004 z nominacijo za oskarja v kategoriji za glavno moško vlogo za igro v filmu Izgubljeno s prevodom.

bill murray igranje upokojitev

