Film, zaradi katerega je Bill Murray razmišljal o upokojitvi

Igralci in igralke neprestano stremijo k temu, da bi svoje delo oddelali čim bolje. Vsaka vloga je lahko tista, po kateri se te bo do smrti zapomnil cel svet. Kaj pa se zgodi, ko odigraš vlogo svoje kariere?

S tem vprašanjem se je pred časom soočil Bill Murray. Kot je dejal, ga je ena od vlog prisilila, da se je skoraj odločil za upokojitev. "Pomislil sem, da tega res ne morem preseči. Moral bi razmisliti o tem, da se umaknem," je pred leti Murray dejal za The Times.