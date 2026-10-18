Zgodba o moderni Pepelki, ki vas bo navdušila

Ne zamudite filma Višji razred danes ob 20.00 na POP TV.

Glavna junakinja Ana Santos, mlada Američanka, ki si želi uspeti v svetu umetnosti, kot pripravnica dela pri zelo zahtevni in ambiciozni šefici Claire v svetu umetniških dražb. Čeprav je nadarjena in pridna, jo šefica pogosto izkorišča in ji nalaga ogromno dela. Kljub temu mladenka vztraja, ker upa, da bo nekoč dobila pravo priložnost.

Film Višji razred prihaja na POP TV. FOTO: Profimedia

Na službeni poti v London povsem nepričakovano dobi sedež v prvem razredu, med udobjem prestižnega sveta pa spozna očarljivega Williama. Kar se začne kot nedolžna igra vlog, se hitro spremeni v romantično pustolovščino, kjer Ana tvega vse za priložnost, da doživi ljubezen svojih sanj. Problem nastane zato, ker William misli, da je Ana precej pomembnejša in bogatejša oseba, kot je v resnici.

Njuna ljubezen se je začela z lažjo - bo kljub temu preživela? FOTO: Instagram