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Zgodba o moderni Pepelki, ki vas bo navdušila

Ljubljana, 18. 10. 2026 13.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Njuna ljubezen se je začela z lažjo - bo kljub temu preživela?

Koliko bi tvegali, da doživite ljubezen svojih sanj? Ambiciozna pripravnica Ana kar veliko, saj med službenim potovanjem v London spozna očarljivega Williama in njuna romantična pustoloviščina se začne. Film, ki je pravzaprav zgodba o sodobni Pepelki, prihaja na POP TV, v njem pa v glavnih vlogah igrata Camila Mendes in Archie Renaux.

Ne zamudite filma Višji razred danes ob 20.00 na POP TV. 

Glavna junakinja Ana Santos, mlada Američanka, ki si želi uspeti v svetu umetnosti, kot pripravnica dela pri zelo zahtevni in ambiciozni šefici Claire v svetu umetniških dražb. Čeprav je nadarjena in pridna, jo šefica pogosto izkorišča in ji nalaga ogromno dela. Kljub temu mladenka vztraja, ker upa, da bo nekoč dobila pravo priložnost.

Film Višji razred prihaja na POP TV.
Film Višji razred prihaja na POP TV.
FOTO: Profimedia

Na službeni poti v London povsem nepričakovano dobi sedež v prvem razredu, med udobjem prestižnega sveta pa spozna očarljivega Williama. Kar se začne kot nedolžna igra vlog, se hitro spremeni v romantično pustolovščino, kjer Ana tvega vse za priložnost, da doživi ljubezen svojih sanj. Problem nastane zato, ker William misli, da je Ana precej pomembnejša in bogatejša oseba, kot je v resnici.

Njuna ljubezen se je začela z lažjo - bo kljub temu preživela?
Njuna ljubezen se je začela z lažjo - bo kljub temu preživela?
FOTO: Instagram

Romantična komedija, v kateri igrajo Camila Mendes, Archie Renaux, Thomas Kretschmann, Marisa Tomei, Lena Olin in mnogi drugi, je precej očitno zasnovana kot sodobna različica Pepelke. Navadna punca se namreč čez noč znajde v svetu elite, iz tega pa predvsem zaradi ljubezni ne želi prehitro izstopiti. Ne zamudite nocoj ob 20.00 na POP TV.

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