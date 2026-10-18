Zgodba o moderni Pepelki, ki vas bo navdušila

Glavna junakinja Ana Santos, mlada Američanka, ki si želi uspeti v svetu umetnosti, kot pripravnica dela pri zelo zahtevni in ambiciozni šefici Claire v svetu umetniških dražb. Čeprav je nadarjena in pridna, jo šefica pogosto izkorišča in ji nalaga ogromno dela. Kljub temu mladenka vztraja, ker upa, da bo nekoč dobila pravo priložnost.
Na službeni poti v London povsem nepričakovano dobi sedež v prvem razredu, med udobjem prestižnega sveta pa spozna očarljivega Williama. Kar se začne kot nedolžna igra vlog, se hitro spremeni v romantično pustolovščino, kjer Ana tvega vse za priložnost, da doživi ljubezen svojih sanj. Problem nastane zato, ker William misli, da je Ana precej pomembnejša in bogatejša oseba, kot je v resnici.
Romantična komedija, v kateri igrajo Camila Mendes, Archie Renaux, Thomas Kretschmann, Marisa Tomei, Lena Olin in mnogi drugi, je precej očitno zasnovana kot sodobna različica Pepelke. Navadna punca se namreč čez noč znajde v svetu elite, iz tega pa predvsem zaradi ljubezni ne želi prehitro izstopiti. Ne zamudite nocoj ob 20.00 na POP TV.
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