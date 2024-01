Filma Barbie ni med nominiranci za najboljši film po izboru BAFTE

Sezona podeljevanja nagrad je v polnem teku, a še preden bodo 18. februarja v londonskem Southbank Centru podelili britanske filmske nagrade BAFTA, so razglasili nominirance. Po lanskem fenomenu Barbenheimer sta filma Barbie in Oppenheimer pričakovano stalna nominiranca v vseh najbolj pomembnih kategorijah, a pri britanskih nagradah temu vseeno ni tako.

Na presenečenje javnosti se namreč najbolj donosen film leta 2023, v katerem sta blestela Margot Robbie in Ryan Gosling , ni uvrstil v kategorijo za najboljši film. Omenjen film je sicer nominiran v petih kategorijah, med drugim za najboljšo glavno igralko, najboljšega stranskega igralca in najboljši scenarij, a med nominiranci za najboljši film ga ni. Oppenheimer je za razliko od Barbie v nominacijah v več kot dvakratni prednosti. Pobral je namreč 13 nominacij in se seveda uvrstil tudi v najbolj prestižno kategorijo.

Z 11 nominacijami sledi film Uboga bitja, z dvema manj se ponašata filma Morilci cvetne lune in Interesno območje. V sedmih kategorijah so nominirani filmi Anatomija padca, The Holdovers in Maestro , šest jih je pobral britanski film All of Us Strangers, priljubljena Barbie pa je z že omenjenim petimi nominacijami najslabša med velikimi imeni. Enako nominacij je zbral tudi film Saltburn.

SEZNAM NOMINIRANCEV:

Najboljši film

Anatomija padca

The Holdovers

Morilci cvetne lune

Oppenheimer

Uboga bitja

Najboljši britanski film

All of Us Strangers

How To Have Sex

Napoleon

The Old Oak

Uboga bitja

Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

Interesno območje

Najboljša glavna igralka

Fantasia Barrino - Barva škrlata

Sandra Hüller - Anatomija padca

Carey Mulligan - Maestro

Vivian Oparah - Rye Lane

Margot Robbie - Barbie

Emma Stone - Uboga bitja

Najboljši glavni igralec

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - The Holdovers

Barry Keoghan - Saltburn

Cillian Murphy - Oppenheimer

Teo Yoo - Pretekla življenja

Najboljša stranska igralka

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - Barva škrlata

Claire Foy - All of Us Strangers

Sandra Hüller - Interesno območje

Rosamund Pike - Saltburn

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Najboljši stranski igralec

Robert De Niro - Ubijalci cvetne lune

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Jacob Elordi - Saltburn

Ryan Gosling - Barbie

Paul Mescal - All of Us Strangers

Dominic Sessa - The Holdovers

Najobetavnejši igralec ali igralka

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia Mckenna-Bruce

Sophie Wilde

Najboljši režiser

All of Us Strangers - Andrew Haigh

Anatomija padca - Justine Triet

The Holdovers - Alexander Payne

Maestro - Bradley Cooper

Oppenheimer - Christopher Nolan

Interesno območje - Jonathan Glazer

Izjemen prvenec britanskega scenarista, režiserja ali producenta

Blue Bag Life

Bobi Wine: The People's President

Earth Mama

How To Have Sex

Is There Anybody Out There?

Najboljši tujejezični film

20 dni v Mariupolu

Anatomija padca

Pretekla življenja

Society of the Snow

Interesno območje

Najboljši dokumentarni film

20 dni v Mariupolu

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

Najboljši scenarij

Anatomija padca

Barbie

The Holdovers

Maestro

Pretekla življenja

Najboljši prirejen scenarij

All of Us Strangers

American Fiction

Oppenheimer

Uboga bitja

Interesno območje