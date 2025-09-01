Svetli način
Filma Belo se pere na devetdeset in Kaj ti je deklica dobitnika novih nagrad

Herceg Novi, 01. 09. 2025 13.00 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , K.Z.
Slovenska filma Belo se pere na devetdeset in Kaj ti je deklica sta slavila na filmskem festivalu v črnogorskem Herceg Novem. Igralki Lea Cok in Anica Dobra sta za vlogi Bronje in Dade v filmu Belo se pere na devetdeset Marka Naberšnika prejeli zlato mimozo za najboljšo žensko vlogo, film Kaj ti je deklica Urške Djukić pa nagrado kritikov fedeora.

Film Belo se pere na devetdeset je imel svetovno premiero na letošnjem filmskem festivalu v Sarajevu. Ta spremlja zgodbo Bronje, ki se skozi različna obdobja svojega življenja sooča z boleznijo. Po tem, ko v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to zahrbtno boleznijo soočiti še sama. Kljub številnim in skoraj nepremostljivim izzivom se Bronja z njimi spoprijema z mešanico solz, smeha in neomajnega optimizma, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Lea Cok ob prejemu nagrade.
Lea Cok ob prejemu nagrade. FOTO: Festival v Herceg Novem

"Kljub bolezni in družinskim izzivom igralki izžarevata pogum, humor in optimizem. Njune niansirane igre zgodbi dodajajo toplino, srčnost in pristnost," so utemeljitev nagrade za najboljši enakovredni ženski vlogi povzeli pri SFC.

Film temelji na resnični zgodbi in avtobiografskem romanu z istim naslovom avtorice Bronje Žakelj. Roman je ob izidu leta 2018 požel velik uspeh ter v štirih letih doživel devet ponatisov ter več kot 18.500 prodanih izvodov. Žakelj je zanj prejela tudi Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta.

Nagrada za filma Belo se pere na devetdeset in Kaj ti je deklica
Nagrada za filma Belo se pere na devetdeset in Kaj ti je deklica FOTO: Festival v Herceg Novem

V filmu igrajo tudi Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc. Scenarij sta napisala pisateljica Žakelj in režiser.

Nagrade na filmskem festivalu v Herceg Novem.
Nagrade na filmskem festivalu v Herceg Novem. FOTO: Festival v Herceg Novem

Kaj ti je deklica je celovečerni prvenec režiserke Djukić. Protagonistka filma je 16-letna Lucija, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru, tam pa se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano Marijo. Ko zbor odpotuje v podeželski samostan za vikend pevskih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano Marijo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju, kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.

Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls)
Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls) FOTO: Spok Films

"Nežna in globoko človeška zgodba o odraščanju v filmu Kaj ti je deklica režiserke Urške Đukić ponuja lekcijo za vse generacije: nič ni nikoli dokončno, vsi smo nekakšno 'delo v nastajanju' - nedokončani, ne glede na to, koliko smo stari. Navdušili so nas igralski nastopi, izjemna ekonomičnost scenarija ter pravzaprav vsi drugi filmski elementi. Najmočnejše sporočilo filma pa ostaja jasno: nihče nima pravice, da utiša tvoj glas," je žirija napisala v utemeljitvi nagrade fedeora.

Belo se pere na devetdeset je bil premierno prikazan v Sarajevu.
Belo se pere na devetdeset je bil premierno prikazan v Sarajevu. FOTO: Luka Matijevec

Scenarij za film sta napisali režiserka in Maria Bohr. V filmu nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle in Saša Pavček. Film je nastal v koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvaške in Srbije.

Oba sta nastala s finančno podporo SFC.

