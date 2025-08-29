Filma dveh slovenskih režiserk v britanskih in francoskih kinematografih

Filma slovenskih režiserk Urške Djukić in Sonje Prosenc sta na ogled v kinematografih Velike Britanije in Francije. Kaj ti je deklica Djukić je od danes v britanskih kinematografih, Odrešitev za začetnike pa je že na ogled v Franciji. Po navedbah SFC je vstop obeh filmov v evropske kinodvorane povezan s festivalskimi uspehi.

Celovečerni prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica bo od danes naprej istočasno predvajan v 17 kinematografih, kasneje pa ga bodo prikazali še v 25 kinodvoranah, Odrešitev za začetnike je od srede na ogled v več kot 25 kinodvoranah po Franciji, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Urška Djukić in Sonja Prosenc FOTO: Tobias Rücker - Organizator dogodka icon-expand

Kaj ti je deklica je na letošnjem 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov Fipresci za najboljši film v uradnem tekmovalnem programu Perspektive, kjer je doživel tudi svetovno premiero. Nastal je v koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvaške in Srbije. Protagonistka filma je 16-letna Lucija, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru. Tam se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano-Marijo. Ko zbor odpotuje v podeželski samostan za vikend pevskih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano-Marijo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju, kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.

Britanski filmski kritik Peter Bradshaw je za britanski The Guardian izpostavil zvočno podobo filma, ki je po njegovem mnenju posebej osupljiva v prizorih, kjer poslušamo dekleta pri dihalnih vajah, te se same po sebi preoblikujejo v srhljivo zborovsko kompozicijo, ki ponazarja nezavedno spolno napetost. Gre za izjemno zanimiv film z odličnimi igralskimi stvaritvami, je še zapisal. Scenarij za film sta napisali režiserka in Maria Bohr. V filmu med drugim nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle in Saša Pavček. Večkrat nagrajeni film Odrešitev za začetnike režiserke Prosenc obravnava aktualno temo hedonistične elite sodobnega sveta, ki živi svoje varno in nedotakljivo življenje pod steklenim zvonom. Film je svetovno premiero doživel junija lani na ameriškem festivalu Tribeca v New Yorku, evropsko premiero pa dva meseca kasneje na festivalu v Sarajevu, kjer je bil hkrati otvoritveni film tekmovalnega programa. Nastal je v koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvaške, Norveške in Srbije.