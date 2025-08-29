Filma dveh slovenskih režiserk v britanskih in francoskih kinematografih

Celovečerni prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica bo od danes naprej istočasno predvajan v 17 kinematografih, kasneje pa ga bodo prikazali še v 25 kinodvoranah, Odrešitev za začetnike je od srede na ogled v več kot 25 kinodvoranah po Franciji, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).
Kaj ti je deklica je na letošnjem 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov Fipresci za najboljši film v uradnem tekmovalnem programu Perspektive, kjer je doživel tudi svetovno premiero. Nastal je v koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvaške in Srbije.
Protagonistka filma je 16-letna Lucija, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru. Tam se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano-Marijo. Ko zbor odpotuje v podeželski samostan za vikend pevskih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano-Marijo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju, kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.
Britanski filmski kritik Peter Bradshaw je za britanski The Guardian izpostavil zvočno podobo filma, ki je po njegovem mnenju posebej osupljiva v prizorih, kjer poslušamo dekleta pri dihalnih vajah, te se same po sebi preoblikujejo v srhljivo zborovsko kompozicijo, ki ponazarja nezavedno spolno napetost. Gre za izjemno zanimiv film z odličnimi igralskimi stvaritvami, je še zapisal.
Scenarij za film sta napisali režiserka in Maria Bohr. V filmu med drugim nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle in Saša Pavček.
Večkrat nagrajeni film Odrešitev za začetnike režiserke Prosenc obravnava aktualno temo hedonistične elite sodobnega sveta, ki živi svoje varno in nedotakljivo življenje pod steklenim zvonom. Film je svetovno premiero doživel junija lani na ameriškem festivalu Tribeca v New Yorku, evropsko premiero pa dva meseca kasneje na festivalu v Sarajevu, kjer je bil hkrati otvoritveni film tekmovalnega programa. Nastal je v koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvaške, Norveške in Srbije.
Kot je francoski kritik Julien-James Vachon zapisal na spletnem portalu Direct-Actu, gre za temačen in moteč film, ki med nevrozo, napetostjo in iskanjem popolnosti postane klinični rentgenski posnetek družbe, ki misli, da je zaščitena, a se ob stiku z realnostjo sesuje. V Franciji so film premierno predvajali na filmskem festivalu Les Arcs decembra lani, marca letos pa v tekmovalnem programu Festivala glasbe in filma v Marseillu. Oba filma sta nastala s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.
