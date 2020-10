Filmarji pozivajo: Absurdno je, da se država ne drži svojih lastnih zakonov

Filmski ustvarjalci so na pobudo Filmske iniciative v ljubljanskem kinu Komuna, kjer poteka okrnjen Festival slovenskega filma, predstavili kratek film Kdo je ustavil slovenski film? V njem nastopajo številna znana imena; od režiserjev, scenaristov do igralcev, kot so Katarina Čas, Boris Cavazza, Nina Ivanišin, Branko Završan, Gregor Gruden, Jure Henigman, Luka Marčetič, Matevž Luzar, Miha Hočevar, Metod Pevec in drugi.

Režiser Metod Pevec je dejal, da so se zbrali zato, ker so že več mesecev brez dela in dohodkov, program za letošnje leto je kljub lani objavljenemu razpisu pod nepojasnjenim embargom, onemogočeni so vsi koprodukcijski dogovori in kandidature na mednarodnih razpisih.

"S tem kratkim filmčkom smo želeli opozoriti na krivice, ki se dogajajo, da država ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti. Želeli smo izpostaviti to, da smo generacijsko raznoliki ustvarjalci, filmarji. Ne samo ustvarjalci, ampak tudi filmski delavci, ki so za kamero, ki živijo od tega in nenehno sodelujejo pri naših stvaritvah. Želeli smo opozoriti na to krivico, ki se dogaja," je za 24ur.com povedal scenarist in režiser Matevž Luzar, ki je sodeloval tudi pri filmu Slovenka. Njihov cilj pa je: "Zahtevamo sprostitev denarnega toka, da bo slovenski filmski center normalno deloval ter izpolnjeval svoje naloge in svojo zakonsko obveznost. Zahtevamo debirokratizacijo in 11 milijonov na letni ravni za slovenski film, ki ga je že parlamentarni odbor za kulturo pod prejšnjo vlado, a v istem sestavu, soglasno sprejel," še doda.