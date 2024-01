Filmi: Kaj bomo letos gledali v kinih?

Leto 2024 v kina prinaša številna nadaljevanja že preverjenih uspešnic. Kot napoveduje Andrej Novak iz podjetja Karantania Cinemas, nam filmski ustvarjalci morda res ne bodo postregli s toliko superjunaki, kot smo jih gledali leto prej, a tudi teh ne bo manjkalo: "Malo manj bo super herojev in malo več bo drugih junakov, ki smo jih mogoče malo dlje časa čakali. Letos bomo prvega večjega imeli Kung Fu Pando, se pravi Po se bo ponovno vrnil v akcijo." Ljubitelji se ga bodo razveselili marca, ko se bo bojeval z zlobno čarovnico, ki mu bo želela odvzeti moči.

Poletje bo v znamenju Gruja in njegovih pomočnikov Minionov, ki bodo svetu pokazali, da tudi z njimi ni šale, prihaja pa še eno risano nadaljevanje, in sicer fantazijska komedija Vrvež v moji glavi 2. "Po kar nekaj letih prihaja Vrvež v moji glavi 2, novo čustvo, ki ga ta risanka predstavi, pa je tesnoba," pravi Sanja Djore iz Blitz Group in dodaja: "Za konec leta pa prihaja Mufasa: Levji kralj."

Po 24 letih, odkar je v čevlje Gladiatorja prvič stopil Russell Crowe, ki ga v nadaljevanju ne bo, se bo vrnil tudi ta priljubljeni bojevnik, tokrat s Pedrom Pascalom in Denzlom Washingtonom. "Ker se nadaljevanje zgodbe vrti okoli gladiatorjevega sina," pojasni Novak.

Končno bo v kina prišlo nadaljevanje težko pričakovanega Jokerja, v katerem bosta nastopila Lady Gaga in Joaquin Phoenix, še prej pa bo poletne mesece obogatil film Deadpool 3. "Ta film smo čakali zelo dolgo. Vmes se je prestavil v drugi studio. Ryan Reynolds je preko družbenih omrežij zdaj že več let Hugha Jackmana hecal, da bi se kot Wolverine vrnil, kar se tudi bo. 29. februarja, na dan, ki ga nima vsako leto, bo izšel Dune 2: Peščeni planet. če se spomnimo leta 2021 je prejel šest oskarjev. Vrača se celotna igralska zasedba, glasba pa je znova delo Hansa Zimmerja, tako da bo to res velik ep. Thimoteeju Chalametu, ki ga še gledamo v Wonki, pa se bo pridružil Austin Butler, ki smo ga gledali v Elvisu," pa še dodaja Djorejeva.

"Letos se neverjetno veliko filmov skriva, tako da za marsikaterega še sploh ne smemo povedati, da prihaja. Na filmski sceni daleč najbolj pričakovan dogodek je ponovna otvoritev multipleksa Odiseja v BTC-ju," pa še napoveduje Novak.