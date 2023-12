Filmi, ki so krojili leto 2023

Tudi Fabelmanovi, sicer z letnico 2022, so bili na ogled, v biografski drami pa gre za zelo oseben kinematografski spomin na okoliščine in družino, ki so oblikovale življenje in kariero kultnega Stevena Spielberga. Ljubitelji grozljivk so si lahko ogledali M3GAN, v kateri robot v podobi dekleta postane del družine, a prične živeti svoje življenje.

Ogledali smo si lahko tudi epsko dramo Damiena Chazella, v katerem igrata Brad Pitt in Margot Robbie v več kot triurni hollywoodski epopeji o Los Angelesu v 20. letih prejšnjega stoletja. Gre za zgodbo o prevelikih ambicijah in nezaslišanem presežku. Sledi vzponu in padcu številnih likov v obdobju nebrzdane dekadence in razuzdanosti v zgodnjem Hollywoodu. Tisti, ki so zamudili, pa so si lahko ogledali tudi odlično komično dramo Duše otoka s Colinom Farrellom in Brendanom Gleesonom.

Februarja so na svoj račun lahko prišli ljubitelji dveh izjemno zabavnih Galcev, Asterixa in Obelixa, v filmu Asterix in Obelix: Srednje kraljestvo. Zamudniki so lahko hlastnili po vrhunski drami Kit Darrena Aronofskyja, ki je z oskarjem pozlatil glavnega igralca Brendana Fraserja.

M. Night Shyamalan je ponudil grozljivo Trkanje v koči, grozljivka Posvetitev pa spremlja zgodbo Grace, ki se po sumljivi smrti svojega brata duhovnika odpravi iskat resnico v oddaljeni samostan na Škotskem. Otroke je zabavala animirana pustolovščina 100 % volk, dekleta in žene, ki jim je všeč mišičasti Channing Tatum, pa najbrž niso zamudila plesne komedije Vroči Mike: Zadnji ples. Tisti, ki so bili malce nostalgični, pa so si lahko šli ogledat tudi kultno epopejo Titanik, ki so jo ob 25-obletnici ponudili v 4K Real 3D-tehniki.

Sredi februarja so na svoj račun prišli tudi ljubitelji super junakov iz Marvelovega univerzuma, saj je na platna priletela ZF akcijska komedija Ant-Man in Osa: Kvantomanija, Tin Vodopivec, ki ga najbolje poznamo iz stand-up scene, pa je predstavil prvenec Nekaj sladkega. Medved na koki pa je najbrž navdušil vse tiste, ki prisegajo na črni humor in glede filmov nimajo prevelikih umetniških pričakovanj.

V gledališču Dolby v Los Angelesu je 13. marca na 95. podelitvi oskarjev smetano kipcev prejel film Vse povsod naenkrat, ki so ga proglasili za najboljši film – za režijo in izvirni scenarij sta oskarja prejela Daniel Kwan in Daniel Scheinert, za najboljšo igralko so nagradili Michelle Yeoh, za igralca pa Brandona Fraserja. Zmagovalni film je od 11 nominacij prejel sedem oskarjev.

Spomladi so otroke zabavale animirane dogodivščine Moja poredna vila, Pozabljenčki in Zajčja šola: Velika kraja jajc, marca pa so platna zavzeli tudi boksarka drama Creed III, ki nadaljuje sago Rocky, ki jo je pričel Sylvester Stallone že daljnega leta 1976, romantična komedija Mogoče te vzamem z Emmo Roberts, Richardom Gereom in Diane Keaton in srbski triler Vera, ki ga je navdihnila resnična zgodba Vere Pešić, vohunke iz časa druge svetovne vojne, ki so jo nekateri imenovali "srbska Mata Hari".

Krik 6 je ponudil novo poglavje slavne franšize, ki spremlja štiri preživele, ki so zapustili majhno mesto Woodsboro in se preselili v New York, da bi na novo zaživeli, a tam veljajo nova pravila. Adama Driverja smo lahko gledali v ZF akcionerju 65, Zacharyja Levija pa v nadaljevanju filma Šazam! iz leta 2019, ki tokrat nosi naslov Šazam! Bes bogov. Ljubitelje filmske serije John Wick pa je konec marca zagotovo razveselil, če že ne pretirano navdušil četrti film, v katerem nas naslovni junak, ki ga upodablja Keanu Reeves, popelje v kriminalno podzemlje New Yorka, Pariza, Osake in Berlina. Dungeons & Dragons: Čast med tatovi pa je najbrž navdušil tiste, ki so jim blizu pustolovske komedije.

Aprila je Ben Affleck predstavil film Air: Nekaterim legendam je usojeno leteti. Oskarjevska ekipa z Affleckom in Mattom Damonom na čelu je predstavila film o eni najvplivnejših športnih znamk na svetu, zgodbo o legendarni supergi, ki je navdušila Jordana in rešila podjetje in znamko Nike. Animirani film Brata Super Mario film je zagotovo pritegnil gamerje, ki prisegajo na legendarnega Nintendovega Maria. Russell Crowe je dobro zaigral v ne pretirano dobrem Papeževem eksorcistu, ljubitelje srbskih filmov pa je sredi aprila v kinih pričakala drama Indigo kristal, domača komična drama Jezdeca s Timonom Šturbejem pa je postavila na preizkušnjo osebne vrednote in svobodno voljo.

Sredi aprila sta v komični grozljivki Renfield dokaj navdušila Nicolas Cage in Nicholas Hoult, nov pogled na literarno klasiko Alexandra Dumasa pa je ponudila zgodovinska pustolovščina Trije mušketirji: D'Artagnan. Toni Collette in Monica Bellucci sta nas skušali nasmejati v mafijski komediji Mama mafija, tudi v 3D-tehniki so v začetku maja prileteli Varuhi galaksije: 3. dejanje, prekaljene Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen in Mary Steenburgen pa so se trudile v Klubu zadovoljnih žensk: naslednje poglavje. Priyanka Chopra Jonas je zaigrala v romantični komediji Ko ljubezen spet potrka, otroci pa so lahko uživali v animiranem filmu V 80 dneh okoli sveta in novi, tokrat filmski, različici Male morske deklice.

Vin Diesel še kar vztraja v franšizi Hitri in drzni, sredi maja je bil na ogled že 10. del, pomagal pa mu je tudi Jason Momoa, Robert De Niro je zaigral v komediji Moj fotr, Ben Affleck pa v trilerju Hipnotiziran. Rob Savage je režiral novo priredbo Črnega moža po romanu Stephena Kinga.

Poleti je bil čas za animiranega Spider-Mana: Potovanje skozi spider-svet, Transformerji: Vzpon zveri pa so že sedmi film iz serije, ki se je pričela že leta 2007, ko je prvi film režiral Michael Bay. Sredi junija je v kina prišla Disney-Pixarjeva animirana pustolovščina Elementi, prav tako kot Flash, ki ga je zaigral Ezra Miller in se v filmu sreča celo z Batmanom (Michael Keaton), film pa poskrbi za trk dveh superherojskih svetov.

Gerard Butler se je podal na Misijo Kandahar, Jennifer Lawrence pa je bila Punca za vse. Konec junija pa je bil končno tudi čas za novega Indyja, saj smo na peti film Indiana Jones in artefakt usode morali čakati kar 15 let. Filmska serija je prisotna že vse od leta 1981, ko je Steven Spielberg ponudil prvi film. Režijo petega je Spielberg prepustil Jamesu Mangoldu, debeli dve uri in pol filma pa ponudita več kot dovolj razlogov, da Indyjevi oboževalci niso bili razočarani.