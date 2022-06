Filmi, ki so presegli pričakovanja in presenetili

Tudi najbolj priljubljeni filmi so doživeli dvome o njihovi uspešnosti. A kljub temu so presegli vsa pričakovanja in doživeli svetovni uspeh takšnega merila, da o njih govorimo še danes – postali so del naše kulture.

Ko je Keanu Reeves igral v svetovnih uspešnicah, se je zdelo, da bo John Wick samo navaden akcijski film, ki ga bo dodal v svojo filmografijo. Zgodba o plačanem morilcu, ki maščuje smrt svojega psa s strani ruskih gangsterjev, se je zdela precej smešna. A nihče se ni več smejal, ko smo videli Babo Yago, ki pobija horde sovražnikov. Odlična koreografija in način snemanja so poskrbeli, da je John Wick dobil serijo nadaljevanj, naslovni lik pa je postal eden Reevesovih najbolj priljubljenih likov.

icon-expand John Wick FOTO: Blitz

Sprva se je zdelo, da bo film samo velika reklama za znano otroško igračo brez prave vsebine. A režiserja Phil Lord in Chris Miller sta gledalce presenetila s smešno in srčno uspešnico – film LEGO, ki prinaša zabavo za vse generacije.

icon-expand Film LEGO FOTO: Blitz

Kdo bi si mislil, da bo film o govorečem drevesu in oboroženem rakunu tako popularen? Preden je film izšel, Hollywood še ni polno sprejel čudnosti filmov, ki so narejeni po stripih. Zato je veliko ljudi, med njimi tudi režiser James Gunn in igralec Chris Pratt, predvidevalo, da bo to prvi neuspeh studija Marvel. A na koncu je film Varuhi galaksije uspel in ugotovili smo, da lahko Marvel ustvari odličen film o praktično vsem.

icon-expand Film Varuhi galaksije FOTO: Cenex

Po poraznem sprejemu filmov Odred odpisanih in Batman proti Supermanu je veliko ljudi znižalo pričakovanja za naslednji film studia DCEU, Wonder Woman. Kljub temu so bili kritiki in gledalci na koncu presenečeni, kako dobro je bilo delo Patty Jenkins, saj je hitro postal najbolj dobičkonosen film, ki ga je režirala ženska.

icon-expand Wonder Woman FOTO: Profimedia

Zdelo se je, da je kruta usoda filma, ki je narejen po video igri, že zapečatena, ko je svet prvič zagledal porazni dizajn glavnega junaka Sonica. Ustvarjalci filma so posledično zakasnili premiero za nekaj mesecev in protagonista popolnoma spremenili. Gledalci so se zaljubili v prikupno kepo modrih dlak in zdrveli v kina, zaradi česar je Ježek Sonic dokazal, da lahko v kinu uspejo tudi video igre.

icon-expand Ježek Sonic FOTO: POP TV

Ne bi mislili, da lahko uspe tudi film, narejen zgolj po vlakcu smrti iz priljubljenega parka Disney World. Filmi o piratih takrat niso bili gledani, Johnny Depp pa še ni dokazal, da je tako dober v vodilni vlogi. A Deppa so gledalci naravnost oboževali v vlogi pirata Jacka Sparrowa, zato je Prekletstvo Črnega bisera postal eden najbolj uspešnih filmov leta 2003, kar je vodilo v eno največjih filmskih franšiz v zgodovini, Pirati s Karibov .

icon-expand Pirati s Karibov: Prekletstvo črnega bisera FOTO: 2i Film

Ker se James Cameron takrat še ni dokazal v vlogi ustvarjalca uspešnic, ljudje niso verjeli v uspeh filma Terminator, saj so predvidevali, da bo narejen slabo. Tudi glavni igralec Arnold Schwarzenegger je mislil, da bo film nizkoproračunski in ne bo pustil škode v njegovi karieri, če mu ne bo uspelo. Njegove skrbi so bile popolnoma odveč.

icon-expand Terminator FOTO: Profimedia

Bilo je veliko razlogov, zakaj ta film ne bi smel biti tako popularen, kot je bil. Robotski morski psi, ki so jih uporabljali pri snemanju, so se nenehno kvarili in produkcija je krepko presegla svoj proračun in urnik. Steven Spielberg je povedal, da mu je stres med snemanjem pustil posledice na mentalnem zdravju, saj bi film Žrelo lahko potopil kariero mladega režiserja. A ker je Spielberg našel navdih v Hitchcocku in snemal iz perspektive morskega psa, so napete scene pripomogle pri ustvarjanju resnično uspešnega filma.

icon-expand Žrelo FOTO: Profimedia

Težko je verjeti, da so obstajali časi, ko so ljudje menili, da Vojni zvezd ne bo uspelo. Pred izidom filma so ljudje predvidevali, da bo film zgolj otroški in celo sam režiser George Lucas je menil, da ga bodo drugi filmi premagali, zato je teden pred premiero odletel na Havaje, da bi se izognil vsem negativnim komentarjem. A vsem, ki so dvomili, so dokazali, da se motijo in nastal je pravi kulturni fenomen.