Filmi o 9/11 in po 9/11

Edward Norton je zaigral v odličnem filmi 25. ura Spikea Leeja, ki je bil eden prvih filmov, ki se ukvarja in dogaja na točki "ground zero" v New Yorku.

Po terorističnem napadu 9/11 je kultni režiser Robert Altman menda izjavil, da je "življenje posnemalo umetnost" in da so teroristi najbrž videli in posnemali nekaj, kar so videli v kakšnem filmu. Morda se je tudi zato Hollywood v tistem času, po katastrofi, zelo trudil, da nič ne bi spominjalo na bolečino, na padla newyorška WTC dvojčka, zato so številnim filmom in serijam tistega časa spremenili nekatere prizore. Tako so npr. spremenili napovednik za film Spider-Man, v katerem sta bila padli stolpnici, prizore v drugem delu Možje v črnem pa so prav zaradi tega na novo posneli ter stolpa ponekod tudi digitalno odstranili.

Prav tako je v četrti sezoni serije Seks v mestu, leta 2002, v naslovni špici dvojčka zamenjal Empire State Building, dvojčka so po 9/11 odstranilil tudi iz špice serije Sopranovi, videoigra Grand Theft Auto III je zaradi napada krepko zamujala, saj je softverska hiša Rockstar Games imela svoje prostore zelo blizu točke "ground zero", po 9/11 pa so odstranili tudi misijo, ki je vključevala teroristično noto.