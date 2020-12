Filmi v letu 2020

Leto 2020 je čudno v prav vseh pogledih, tudi filmskem. Napovedanih je bilo veliko novih filmov, nadaljevanj, leto se je šelo dobro začelo, pa je že udarila koronakriza. Veliko filmov so prestavili na leto 2021, nekatere pa ponudili na modernih spletnih platformah. Poglejmo si filmsko leto, kar ga je bilo.

icon-expand Will Smith v filmu Podli fantje za vedno. FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Že takoj na začetku leta so lahko prišli na svoj račun tisti, ki so pogrešali "podla fanta" Willa SmithainMartina Lawrencea, ki sta se vrnila v Podli fantje za vedno, in sicer po sedemnajstih letih, saj so drugi del posneli davnega leta 2003, prvi film pa še osem let pred tem. Za tiste, ki sta jim bila všeč prva dva filma, ki sta bila tipični poletni akcijski uspešnici, je najbrž tudi tretji film nekakšna klasika, četudi sta se oba igralca vmes že krepko postarala. Če so vam všeč filmi Ful gas, kjer je Jackie Chanposkrbel za akcijo in Chris Tuckerza komedijo, potem sta vas najbrž zabavala tudi Will in Martin, ki obvladata tako eno kot drugo. Tisti, ki se nam je tožilo po starem dobrem Guyu Ritchieju, ki nas je doslej zabaval s filmi Morilci, tatovi in dve nabiti šibrovki, Pljuni in jo stisni, Revolverali RockNrolla, smo konec januarja lahko ugotovili, da je filmGospodje (The Gentlemen)vrnitev h tistemu, kar najbolje obvlada - gangsterski komediji, tokrat o imperiju marihuane. Če so zraven Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh GrantinColin Farrell, pa je to lahko samo še dodatni plus.

icon-expand Ptice roparice (in fantastična osamosvojitev Harley Quinn) FOTO: Profimedia

Že na začetku februarja pa smo lahko gledali Ptice roparice in fantastična osamosvojitev Harley Quinn, v kateri odlična Margot Robbie. Če se spomnimo, smo Harley Quinn lahko pred leti gledali v filmuOdred odpisanih, tokrat pa zaigra v povsem svojem filmu. Harley se je zdaj razšla z Jokerjem, pridružijo pa se ji superjunaki Black Canary, Huntress in Renee Montoya, da rešijo mlado dekle iz krempljev zlobnega kriminalnega šefa Črne maske, v čigar čevlje je stopil Ewan McGregor. Film ponudi dovolj nagajivih, porogljivih in psihopatsko-infantilnih domislic, ki jih lahko pričajujemo samo od Harley. Film je tako zabaven, stripovski, četudi se nekateri zapleti, zagate ali pač negativci iz njega odstranijo v nekaj sekundah. A prav to naj bi bil tudi smisel tovrstnih filmov, mar ne? Sredi februarja je prišel Sonic The Hedgehog, ki je pred tem oboževalce slovite Segine franšize videoiger tako razburil, da so ustvarjalci filma spremenili videz glavnega junaka in ga bolj približali videzu, ki s(m)o ga vsi navajeni. Film je zato prišel z zamudo, saj bi moral po vseh pravilih priti v kinodvorane že lani. A očitno se je čakanje izplačalo, saj je film hitropotezna komedija za otroke, gamerji so se nehali držati za glavo, vsi tisti, ki so se bali, da je Jim Carrey zaključil s komičnimi vlogami, pa so si lahko oddahnili.

icon-expand Nolanov Tenet je eden filmskih vrhuncev preteklega leta. FOTO: Profimedia

Nevidni mož avstralskega režiserja Leigha Whannella je brez dvoma dobra lekcija med srhljivkami, saj predstavlja nov veter v krilih klasičnih "nevidnih mož", ker pa prihaja od človeka, ki ga poznamo po filmihInsidiuos, Upgradein tudiŽaga, je to samo pozitivno. Ko pa je glavna protagonistka Elizabeth Moss, ki jo preganja nekdo, ki ga nihče ne more videti, pa sploh. Podobno svojih privržencev najbrž ni razočaral Vin Diesel, ki je v ZF akciji Bloodshotzaigra ubitega vojaka, ki ga "robocopovsko" vrnejo v življenje, kajpak s kupom supermoči, marca pa nas je oskarjevka Hillary Swank navdušila v filmu Lov (The Hunt), ki je precej svež in napet film s staro in oguljeno premiso, ko mora dvanajst neznancev preživeti v igri s "temnega neta", ko jih malce za šport lovi gruča bogatašev, vse dokler se ena izmed žrtev ne odloči, da se jim bo zoperstavila. Če vas je navdušil že z zgodnjim filmo Memento (2000) ali potem s filmi Batman: Na začetku, Temni vitezali paIzvor in Medzvezdje, potem ste najbrž težko čakali njegov novi filmTenet. Christopher Nolan je tokrat vloge ponudil Johnu Davidu Washingtonu, Elizabeth Debicki, Robertu Pattinsonu, Kennethu BranaghuinMichaelu Caineu. Film je vrhunsko poigravanje z inteligenco, zdravo pametjo in časom. Skratka, poslastica, kakršno zna "ušpičiti" le Nolan. Da je svoj novi adut ponudil tudi David Fincher (Se7em, Klub Golih pesti), ni čudno, saj je nazadnje režiral Ni je več (Gone girl) leta 2014. Letos je na Netflixu ponudil črnobelo biografsko dramo Mank, o scenaristu Hermanu J. Mankiewiczu, scenaristu filmaDržavljan Kane, ki spominja na zlata leta Hollywooda. Glavno vlogo ja namenil oskarjevcu Garyju Oldmanu, ki vedno poskrbi, da so njegove igralske stvaritve vredne ogleda.

icon-expand Mads Mikkelsen je za vlogo v filmu Nažgani postal evropski igralec leta, film pa so izbrali za naboljši evropski film. FOTO: AP

Nekatere je navdušil tudi britanski cineast Steve McQueen, ki je v okviru televizijskega seriala Small Axe najbolj ponudil romanco Lovers Rock, za povrhu pa prepričal tudi s historično dramo Mangrove o restavraciji v zahodnem Londonu. Jude Law je zaigral v trilerjuGnezdo (The Nest), tisti, ki prisegajo na Netflix, pa najbrž za noč čarovnic niso zgrešili unikatne norveške grozljivke Kadaver, spet tretji so prišli na svoj račun ob genialnemCharlieju Kaufmanu (Prilagajanje, Synecdohe, New York, Biti John Malkovich), ki tokrat v filmu I'm thinking of ending things, spet ponudi unikatno filmsko izkušnjo. Seveda ne gre pozabiti na letošnjo bero z močno okrnjenega Liffa, ki je prikazal le petino filmov kot običajno, a so, četudi na daljavo, zabeležili okoli dvanajst tisoč ogledov 23 celovečernih in 16 kratkih filmov iz 29 držav. Vodomca so podelili grško-poljsko-slovenski koprodukciji filma Sadeži pozabe, ki je brez dvoma vreden ogleda, kot tudi film Martin Eden, ki ima brezčasnost in aktualnost problematike, četudi je zgodba postavljena v šestdeseta leta prejšnjega stoletja ter film Izgnanstvo, ki nas brezkompromisno postavi v kožo kosovskega priseljenca Xhaferja v Nemčiji, ki na vsakem koraku čuti, da je tujec, a zaradi subtilnih, neoprijemljivih mehanizmov sistemskega rasizma kot podgana v blodnjaku neuspešno išče rešitev in svojo izginjajočo identiteto.

icon-expand Leto življenja je prvi hollywoodski poskus Mitje Okorna, ki si ga lahko ogledate tudi na VOYO. FOTO: VOYO

Odlična je brez dvoma danska tragikomedija Nažgani Thomasa Vintenberga, ki je postal evropski režiser leta, ki govori o krizi srednjih let, o štirih prijateljih, ki se odločijo preveriti, ali bi bili z nekoliko alkohola v krvi bolj uspešni, bolj umirjeni in predvsem srečnejši ljudje. Mads Mikkelsen je postal tudi evropski igralec leta. Zagotovo se splača videti tudi dokumentarca Jaz sem Gretain Koronacija. Če pa ste navdušeni nad filmiMitje Okorna in vas je navdušil tako sTu pa tam,kot sPismi sv. Nikolajuin Planetom samskih,potem mu boste zagotovo dali priložnost pri njegovem prvem poskusu v Hollywoodu, in sicer gre za "dramedy"Leto življenja, o na smrt bolnem dekletu Isabelle (Cara Delevingne), katere fant Daryn (Jaden Smith) se odloči, da ji bo v preostalem času skušal čim bolje pričarati čim več življenjskih izkušenj. Ekskluzivno si film lahko ogledate na VOYO.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vsaj polovico napovedi za velike uspešnice pa so kajpak prestavili na leto 2021. Coming 2 America je dobil datum 5. marec 2021, najbolj pa so bili tako morda razočarani ljubitelji Jamesa Bonda, saj so film Ni časa za smrt (No Time To Die)z Danielom Craigom (zaenkrat) prestavili na 2. april prihodnje leto. Tom Hanks naj bi v filmu Bios kot edini preživeli človek po svetu zakorakal 16. aprila, Tiho mesto 2 (A Quiet Place Part II) z Emily Blunt 23. aprila, Črna vdova s Scarlett Johansson pride 7. maja,Godzilla proti Kongu 21. maja,Spiral, nova epizoda v grozljivi serijiŽaga, prav tako 21. maja, Ghostbusters: Afterlife 11. junija, Venom 2 s Tomom Hardyjem pa 25. junija. Prav tako so na čakanju ljubitelji Top Guna in Toma Cruisea, saj so filmu Top Gun: Maverickdoločili datum 2. julij, ko naj bi luč sveta ugledal tudi nov film z minioni, Minions: The Rise of Gru. Do 15. oktobra bo treba čakati na Halloween Kills, ki naj bi mu leto kasneje sledil šeHalloween Ends, noviDune Denisa Villeneuvea je napovedan za 21. oktrobra, 5. novembra biografski film o Elvisu Presleyju, v katerem kot polkovnik Tom Parker igra Tom Hanks, 10. decembra 2021, naj bi izšla Spielbergova različica muzikala West Side Story,Robert Pattinson bo obul čevlje Batmana od marca 2022 naprej, od konca 2022 in naprej pa lahko pričakujemo tudi nove dele filmskih serij Avatar inVojna zvezd, ki so ju zamaknili za eno leto.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekateri pa so tegobo s koronavirusom in zaprtimi kinodvoranami rešili na moderen način, saj so filmi kot so Greyhound,vojna drama s Tomom Hanksom, New Mutants ("spinoff" filmov Možje X), Bill and Ted Face The Music, komedija s Keanujem ReevesominAlexom Winterjem, Mulan (po Disneyjevi risanki), Antebellum, grozljivka sJanelle Monae, ki so jo najprej z aprila prestavili na avgust, na voljo na različnih spletnih platformah in na tak način najdejo pot do gledalcev. Wonder Woman 1984s Scarlett Johansson bo na voljo od 25. decembra naprej, četudi bi moral iziti že 1. maja letos, prav tako bo na božič premiero doživel nov Disneyjev animirani film o jazzu Soul, seveda naDisney Plus. Nedefinirano v prihodnost pa so prestavljeni nova različica grozljivke Candyman, The French Dispatch Wesa Andersona, Tomb Raider 2 z Alicio Wikander, akcijski trilerThe 355 z Jessico Chastain ter Antlers, nova grozljiva dogodivščina Guillerma del Tora itd.