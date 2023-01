Filmi v letu 2022

Že kmalu na začetku leta 2022 je na velika platna prišla nova različica filma Krik, peta po vrsti, prva brez ustvarjalca Wesa Cravena, v kateri se znova vrne lik skrivnostnega morilca z masko duha. Film ni ravno naredil usluge privržencem originala, saj ne ponudi kaj prida izvirnosti, četudi je na sporedu klasično "mesarjenje" nedolžnih žrtev, v njem pa zaigra Jenna Ortega (kasneje je navdušila v seriji Wednesday Tima Burtona), vrnili pa so se tudi David Arquette, Courteney Cox in Neve Campbell.

Konec maja s(m)o končno lahko prišli na vrsto vsi, ki s(m)o zadnjih nekaj let čakali na Top Gun: Maverick z neprekosljivim Tomom Cruiseom na čelu. Poletni "blockbuster" je privabil solze v oči s čustveno zgodbo in odnosi med posameznimi akterji, a hkrati poskrbel za brizganje adrenalina in jemanje diha ob skoraj neverjetnih zračnih akcijah.

Režiser Keith Thomas je ponudil remake filma Požigalka (Firestarter), ki je nova adaptacija klasičnega trilerja mojstra grozljivk Stephena Kinga, v 80. letih prejšnjega stoletja pa je v naslovni vlogi zaigrala Drew Barrymore. Vse povsod naenkrat pa je instantno kultni film Dana Kwana in Daniela Scheinerta, nekakšna mešanica norega glasbenega video maratona, komedije, borilnih veščin in nadrealističnega znanstveno-fantastičnega okolja.

Španska komedija Tekmeca je znova združila Antonia Banderasa in Penelope Cruz, da še vedno zna igrati, pa je v filmu Neznosno breme ogromnega talenta pokazal kultni Nicolas Cage. Vsi, ki se znajdejo kot doma v Marvelovem univerzumu, so lahko uživali v ZF spektaklu Doktor Strage v multivesolju norosti, v katerem igrajo Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen in Rachel McAdams. Ter potem poleti občudovali mišičastega Chrisa Hemswortha v ZF akcionerju Thor: Ljubezen in grom, jeseni pa je sledil še Črni panter: Wakanda za vedno.

Vsi, ki prisegajo na zgodovinsko epskost, zagotovo niso bili razočarani nad Severjankom Roberta Eggersa (Svetilnik), sploh ob odlični igralski zasedbi, v kateri so Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk in Willem Dafoe.

Niti oskarjevski Jared Leto ni zmogel rešiti polomije filma Morbius, o biokemiku Michaelu Morbiusu, dobitniku Nobelove nagrade, ki skuša ozdraviti svojo redko krvno bolezen z eksperimentalnim postopkom, s katerim združuje učinke elektrošokov in netopirjev. Izid je neizbežno katastrofalen, saj se spremeni v živega vampirja, podobno katastrofalne pa so bile tudi kritike filma in obisk v kinih.

Nežnejše duše je bržčas navdušila J-Lo v romatični komediji Poročiva se, v kateri ji družbo delata še (obvezni) Owen Wilson in celo latino superzvezdnik Maluma. Podobno je konec leta spet postregla z novim "poročnim" filmom, in sicer Poroka za umret, ob boku Josha Duhamela. Tisti z bolj avanturistično žilico so si najbrž ogledali misteriozno avanturo Smrt na Nilu ter Izgubljeno mesto s Sandro Bullock in možatim Channingom Tatumom. Če pa ste si drzili iti gledat film, narejen po videoigrah, ste morda preverili, kako je v kinih videti Uncharted s Tomom Hollandom in Markom Wahlbergom.

Februarja so na svoj račun prišli ljubitelji znanstvene fantastike, ko je Ronald Emmerich (Dan neodvisnosti, Dan pojutrišnjem) ponudil film Padec lune, v katerem zaigrata Halle Berry in Patrick Wilson. V spektaklu skrivnostna sila iztiri Luno iz njene orbite in jo s tem "izstreli" proti Zemlji, trčenje Lune bi pomenilo konec življenja na Zemlji, kot ga poznamo.

33. Liffe je ponudil nagrajence najvidnejših filmskih festivalov, kot so Cannes, Rotterdam, Berlin in Benetke, med njimi dobitnika letošnjega berlinskega zlatega medveda Alcarras režiserke Carle Simon in zlate palme v Cannesu Trikotnik žalosti režiserja Rubena Östlunda. Občinstvo je drugim lahko videlo tudi najnovejše filme Stephena Frearsa, bratov Dardenne, Christiana Mungiuja ter dva filma Ulricha Seidla ter filme Davida Cronenberga (Zločini prihodnosti), Martina McDonagha (Duše otoka), Parka Chan-wooka (Dvojna prevara), Louisa Garrela (Kako rešiti planet), Darrena Aronofskega (Kit), Claire Denis (Obe strani rezila), Francaisa Ozona (Peter von Kant) in pripadajočo klasiko Grenke solze Petre von Kant kultnega Rainerja Wernerja Fassbinderja.

Ljubitelji dinozavrov so si lahko v začetku junija ogledali Jurski park: Prevlada, vse, ki so na strani grozljivk, pa so poleti strašili Črni telefon z Ethanom Hawkeom, Arthurjevo prekletstvo, Moški, Sirota: Prvi umor, Nak inovativnega Jordana Peela, Zver z Idrisom Elbo ali Morski pes ljudožerec. Brad Pitt je bil v adrenalinski akciji Hiter kot strel, The Rock je bil Črni Adam, jeseni pa ste se lahko pustili prestrašiti tudi grozljivki Nasmeh ali konec oktobra pogledali, kakšen je konec maskiranega morilca Michaela Myersa v Noč čarovnic se konča. Novembra je strašil tudi Hudičev plen, v izbranih kinih dobesedno odvratni Terrifier 2 ali pa ste konec leta okusili komično grozljivko Meni.

Različne pretočne platforme so ponudile filme, kot so Troll, Blondinka (kontroverzna drama o Marilyn Moroe), Plen (najnovejši film o Predatorju), See How They Run, All Quiet in the Western Front, Ostržek (v režiji Guillerma del Tora), Samaritan, Black Crab, Nanny, The Good Nurse, Glass Onion A Knives Out Story in druge.

Močno leto je bilo tudi za glasbene biografije, saj so smo lahko na velikem platnu spremljali zgodbe Elvisa, z odličnim Austinom Butlerjem, Davida Bowieja v neverjetno intimnem in vrhunskem dokumentarcu Moonage Daydream Bretta Morgena ter konec leta tudi igrano biografijo o Whitney Houston v I Wanna Dance with Somebody.

Veliko je bilo otroških filmov, kot so npr. Clifford, Šola čarobnih živali, Peter Zajec: Skok v pustolovščino, Jaz, rdeča panda, komedija Pes s Channingom Tatumom ali Ježek Sonic 2, Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti, Barabe, Pustolovščine družine Bigdfoot, srbska najstniška drama Poletje, ko sem se naučila leteti, Kozmoblisk, DC liga super ljubljenčkov, Minioni: Grujev vzpon, Kung fu tačke, Vesela pošastna družina 2 ter Čebelica Maja 3 in Obuti maček: Zadnja želja.

December je ponudil nov film o Fletchu (se spomnite Chevyja Chasea v 80. letih?), Priznaj, Fletch, v zgodbi nekdanjega raziskovalnega novinarja, tokrat ga igra Jon Hamm, ki se znajde sredi primera umora in mora dokazati svojo nedolžnost. Za vse ZF navdušence pa je bil zaključek leta zagotovo popoln z nadaljevanjem kultne epopeje Avatar: Pot vode, v kateri je nadaljevanje vizije ponudil kultni režiser James Cameron. Izvirni film, ki so ga letos ponudili tudi v novi preobleki, je začel svojo pot v kinematografih leta 2009 in je, od takrat naprej, na prestolu najbolj uspešnih filmov vseh časov. Zgodba drugega dela je umeščena deset let po dogajanju iz prvega dela.

Kaj pa slovenski filmi?

Med slovenskimi filmi smo si v začetku leta lahko ogledali film Zastoj Vinka Möderndorferja, o srečanju dveh zakonskih parov z različnih polov družbene lestvice, ki na prvi pogled nimata nič skupnega. Nesreča in tragični dogodek ju v eni sami noči usodno združita in najbrž povežeta za vse življenje. V filmu, ki ima sicer letnico 2021, je poleg Mirjam Korbar in Urša Fürsta v zadnji vlogi zaigral tudi pokojni Peter Musevski. Podobno v leto poprej sega tudi aprila prikazani film Vesolje med nami, v katerem so zaigrali Kolja Chilima Budišin, Ivo Barišič, Manca Dorrer in drugi.

Konec avgusta je prišla v kinodvorane simpatična drama Orkester Matevža Luzarja, v katerem se rudarski pihalni orkester iz Zagorja ob Savi napoti na gostovanje v pobrateno mesto v Avstriji, kjer ima napovedan figuralni paradni nastop pihalnih godb.