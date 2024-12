Filmi v letu 2024

Leto 2024 je prineslo številne zanimive ter dih jemajoče filmske stvaritve, ki so navdušile tako kritike kot občinstvo doma in po svetu. Od domačih stvaritev je najbolj odmeval uspeh filma Odrešitev za začetnike, razprodane premiere Pa tako lep dan je bil, ter odhod v večnost režiserja Vincija Voguea Anžlovarja.

Če naprej pogledamo, kakšen je bil letošnji izplen, kar se tiče filmskih nagrad, že takoj po novem letu so na podelitvi zlatih globusov najbolj izstopala filma Oppenheimer ter Nesrečna bitja, marca pa je na 96. podelitvi oskarjev v Los Angelesu letos slavil film Oppenheimer, ki je od 13 nominacij prejel kar sedem oskarjev, med njimi za najboljši film, režijo, glavnega in stranskega igralca, montažo, scenografijo in glasbo. Film Nesrečna bitja je od 11 nominacij prejel štiri kipce, med osmoljenci so bili filmi Maestro (0 od 7 nominacij), Morilci cvetne lune (0 od 10 nominacij) in Barbie (1 od 8 nominacij).

Substanca FOTO: Liffe icon-expand

Maja je na 77. filmskem festivalu v Cannesu najprestižnejšo nagrado, zlato palmo, prejel film Anora neodvisnega ameriškega režiserja Seana Bakerja, nagrado žirije ter za igralsko ekipo pa tudi film Emilia Perez Jacquesa Audiarda. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, je prejel film All We Imagine as Light indijske režiserke Payal Kapadia. Nagrajena je bila tudi slovenska manjšinska koprodukcija, saj je film Mož, ki ni mogel molčati, nastal v koprodukciji Hrvaške, Francije, Bolgarije in Slovenije. Delo režiserja in scenarista Nebojše Slijepčevića je prejelo zlato palmo v kategoriji kratki film. Jeseni je na Beneškem filmskem festivalu zlatega leva prejel Pedro Almodovar za film Sosednja soba, na 35. Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu Liffe pa je madžarski film Črna pika na temo šolskega sistema v državi iz sklopa Perspektive po izbiri mednarodne žirije prejel osrednjo nagrado vodomec za najboljši film. Nagrada občinstva zmaj pa je šla v roke režiserke Marianne Brennand za film Manas. Liffe je letos ponudil lep nabor vrhuncev leta, od že omenjenega Almodovarjeve Sosednje sobe, tudi v Cannesu nagrajeno Anoro, groteskni "body horror" o lovu na večno mladost Substanca, z odlično Demi Moore, najnovejšo mojstrovino Davida Cronenberga Mrtvaški prt, že omenjeno fluidno trans-dramo Emilia Perez, dramo o vatikanskih spletkah Konklave z Ralphom Fiennesom v glavni vlogi, Angelino Jolie kot operno divo Mario Callas, Coppolovo epopejo Megalopolis in še kopico drugih.

Premiera Furiosa FOTO: Cineplexx - Mediaspeed (Sandi Fišer) icon-expand

Ljubitelje znanstvene fantastike in kultnih romanov je najbrž navdušil drugi del filma Dune: Peščeni planet, sage, ki poglablja zgodbo Paula Atreidesa in njegovih prizadevanj na Arrakisu. Anya Tayor-Joy je blestela kot Furiosa v predzodbi Pobesnelega Maksa Avstralca Georgea Millerja, ki prikaže ozadje bojevnice Furiose v postapokaliptičnem svetu, režiser Luca Guadagnino je predstavil napeto dramo Opazovanje, postavljeno v svet profesionalnega tenisa, kjer se prepletajo ljubezen, rivalstvo in ambicije, zaigrala pa sta Zendaya in Mike Faist. Guadagnino pa je ponudil tudi kvirovsko dramo Queer, v kateri blesti Daniel Craig. Marvelova superjunaka Deadpool in Wolverine, ki sta ju upodobila Ryan Reynolds in Hugh Jackman, sta poleti vrhunsko združila dva neprilagojenca v krču neizprosnih akcijskih sekvenc in črnega humorja, ob njunem boku pa se je pojavilo še kup zvezdniških gostov, ki so popestrili komedijo zmešnjav. Konec poletja se je Osmi potnik: Romul uspešno vrnil h koreninam vesoljske serije, ki jo je Ridley Scott zastavil že leta 1979 s prvim filmom, še večji uspeh pa je doseglo nadaljevanje Jamesa Camerona. Film Fedeja Alvareza se dogaja med prvim in drugim delom, kjer se protagonisti soočijo z najpopolnejšo in najstrašnejšo obliko življenja, kjer znova nihče ne more slišati njihovih krikov.

Osmi potnik: Romul FOTO: Blitz Film icon-expand

Po treh desetletjih in pol so dobili novi film Beetlejuice 2 Tima Burtona, ki predstavlja nadaljevanje zgodbe iz prvega filma iz leta 1988. Burtonova magija še vedno deluje, oboževalci njegovega opusa so v njem lahko našli veliko hudomušnih domislic in filmske zabave. Blitz režiserja Steva McQueena je ponudil edinstven pogled na obdobje druge svetovne vojne, La Chimera režiserke Alice Rohrwacher je raziskoval meje med realnostjo in domišljijo, How to Have Sex je pokazal na težke odnose in težave v spolnosti v odnosih mladih v sodobni družbi, ljubitelji Amy Winehouse pa so jo lahko gledali v igranem biografskem filmu Back to Black.

Beetlejuice, beetlejuice FOTO: Profimedia icon-expand

Otroci so lahko uživali v animiranih filmih, kot so Vrvež v moji glavi 2, Jaz, baraba 4, Kung Fu Panda 4, Transformerji Ena, If, Spellbound, proti koncu leta pa je prihrumeli še animirani Gospodar prstanov: Vojna Rohirrimov, Jelenček Niko 3, Mufasa: Levji kralj, Super božiček, Vaiana 2 ter fantazijsko-pravljični film Žlehtnoba, pred tem pa tudi ZF-komedija Izganjalci duhov: Ledena grožnja. Za vse tiste, ki so jim všeč domači filmi, je bilo prav tako dobro leto, saj je že v začetku leta v kinematografe prišel film Jama Dejana Baboseka, črna komedija z elementi kriminalke, sphagetti westerna in grozljivke oz. slasherja. Mlajše geneacije so dobile Igrišča ne damo! Klemna Dvornika, oktobra pa šesti celovečerec Vincija Voguea Anžlovanja, mladinsko pustolovščino Tartinijev ključ. Anžlovar nas je žal zapustil 1. decembra v 62. letu starosti, saj se je v zadnjih letih boril z ALS-om, neozdravljivo degenerativno boleznijo živčevja. Bil je avtor prve uspešnice v samostojni Sloveniji Babica gre na jug (1991), katere restavrirane verzije žal ni dočakal, z nedavno projekcijo pa so se mu v žlahtnem slogu v Ljubljani poklonili sodelavci, prijatelji in oboževalci.

Odrešitev za začetnike FOTO: Mitja Ličen Monoo icon-expand

Pozabiti ne gre verjetno najbolj uspešen slovenski film leta, Odrešitev za začetnike Sonje Prosenc, ki je premiero doživel in navdušil na newyorškem festivalu Tribeca, požel pa tudi smetano nagrad na SFF. Drama raziskuje sodobna družbena vprašanja v humorni, tragikomični reimaginaciji Pasolinijeve Teoreme. Režiser videospotov in reklam Perica Rai, pa je, končno, po več kot desetih letih obelodanil psihološki triler Pa tako lep dan je bil, s štirimi ženskimi protagonistkami, in sicer Katarino Čas, Tino Vrbnjak, Ulo Furlan in Nino Ivanišin. Film je doživel uspešne in razprodane premiere, še vedno pa si ga lahko ogledate na projekcijah po Sloveniji.

Pa tako lep dan je bil FOTO: Žiga Mihelčič icon-expand