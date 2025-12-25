Filmi v letu 2025

Kaj se je dogajalo na oskarjih 2025?

V Los Angelesu se je v začetku marca odvila 97. podelitev oskarjev, ki si jo je po svetu v živo ogledala več kot milijarda ljudi. Oskarja za najboljši film je iz rok Meg Ryan in Billyja Crystala prejel film Anora, ki je s petimi oskarji postal veliki zmagovalec in presenečenje večera. Quentin Tarantino je oskarja za režijo prav tako podelil Seanu Bakerju za film Anora, ki je skupaj prejel kar tri kipce, še za izvirni scenarij ter montažo, s čimer je postal absolutni zmagovalec podelitve. Oskarja za najboljšo osrednjo žensko vlogo je prejela Mikey Madison (Anora), Adrien Brody pa je slavil za glavno vlogo v filmu Brutalist. V stranskih igralskih kategorijah sta se pozlatila Zoe Saldana (Emilia Pérez) ter Kieran Culkin (Resnična bolečina).

Anora FOTO: AP

Domači filmi 2025

Za enega slovenskih filmov leta zagotovo velja drama Marka Naberšnika Belo se pere na devetdeset, filmska priredba istoimenske knjižne uspešnice Bronje Žakelj, ki je bila premierno prikazana v slovenskih kinematografih novembra 2025 in pred tem že na festivalih v Sarajevu, Herceg Novem ter seveda na ljubljanskem 36. Liffu. Film je že presegel 50 tisoč gledalcev in do sredine decembra prejel dve zlati roli. Katarina Rešek, bolje poznana kot Kukla, je postregla z drugim letošnjim favoritom, celovečernim prvencem Fantasy, pred tem pa se je že uveljavila s kratkim filmom Sestre in režijo številnih videospotov (Matter, Senidah).

Izsek iz filma Fantasy FOTO: produkcija December

Pri filmu Fantasy gre za slovensko-severnomakedonsko koprodukcijo, dramo o treh najboljših prijateljicah (Mihrije, Sini in Jasni), ki vstopijo v novo obdobje, ko spoznajo mlado transspolno žensko z imenom Fantasy. Prvenec naslavlja temeljna vprašanja identitete in iskanje lastnega jaza. Film so prikazali na FSF v Portorožu, kjer je prejel kup nagrad (za izvirno glasbo, scenografijo, kostumografijo, masko) in tudi vesno za posebne dosežke. Avgusta so ga prikazali na 78. filmskem festivalu v Locarnu v Švici, na 31. Sarajevo Film Festivalu pa je bil uvrščen v konkurenčni program za igrane celovečerce in prejel nagrado srce Sarajeva za kolektivno igro igralk. Prikazali pa so ga tudi na festivalih v Vancouvru, Sao Paulu, Thessalonikih in v Beogradu. Kaj ti je deklica je drama o odraščanju in prijateljstvu režiserke Urške Djukić, ki je svetovno premiero doživela na Berlinalu februarja letos, Ciao Bela je mladinski film režiserja Janija Severja, ki je prav tako prišel na velika platna v začetku letošnjega leta.

Zasedba filma Belo se pere na devetdeset na filmskem festivalu v Sarajevu. FOTO: osebni arhiv

Zgodbe iz čarobnega vrta so animirani film, koprodukcija s Češko, Slovaško in Francijo, ki so ga predvajali na Festivalu slovenskega filma, Elvis Škorc je mladinski film, ki je bil v kinodvoranah v oktobru, pozabiti pa ne gre niti na črno komedijo To je rop! Gregorja Andolška. V Sarajevu ter nekaterih domačih kinih so konec poletja predstavili tudi biografski film Praslovan, o enem najvplivnejših kantavtorjev in glasbenikov nekdanje Jugoslavije, Zoranu Predinu. Film je slovensko-hrvaško-bosansko-srbska koprodukcija, pod katero se je podpisal Slobodan Maksimović.

Tuji filmi 2025

Očitno so bile v iztekajočem se letu pri nas najbolj uspešne napol animirane hollywoodske uspešnice, kot sta recimo Minecraft: Film, v katerem sta zaigrala Jack Black in Jason Momoa, ter Lilo in Stitch (prva risanka sega že v leto 2002), saj sta bila najbolj gledana tuja filma na naših tleh v tem letu. Sledijo filmi F1 z Bradom Pittom v vlogi dirkača Sonnyja Hayesa, dinozavrska saga Jurski svet: Preporod s Scarlett Johansson, velika poletna franšiza, ki je pritegnila veliko domačih gledalcev, pozabiti ne gre na nov film o Smrkcih, nadaljevanje popularne otroške franšize, ki je beležila močan obisk med slovenskimi družinami, kot tudi letošnjo igrano različico filma Kako izuriti svojega zmaja ter animirani film Barabe 2. V poletnih mesecih je v kina vabil Tom Cruise z Misijo: Nemogoče - Zadnje maščevanje, osmim filmom iz omenjene franšize, ki je bil najbrž všeč vsem tistim, ki so vedeli, kaj lahko pričakujejo od najbolj čilega 63-letnika v Hollywoodu. Že v začetku leta je svoj del gledalske pogače imela tudi romantična komedija Bridget Jones: Nora na fanta, četrti film z Renee Zellweger v naslovni vlogi, otroci so si radi ogledali tudi Paddingtona v Peruju, nekateri so si šli ogledat celo z vseh strani obsojano igrano različico Sneguljčice, rokerji in navdušenci nad igranimi glasbenimi biografijami pa so bržčas posegli po filmih o rokerskem "šefu" Bruceu Springsteenu (Reši me od nikoder) in Bobu Dylanu (Popolni neznanec).

Leonardo DiCaprio v filmu Ena bitka za drugo. FOTO: Profimedia

Seveda pa ne gre pozabiti niti na superjunake iz univerzuma Marvel, kot so Stotnik Amerika: Pogumni novi svet, Fantastični štirje: Prvi koraki, Thunderbolti ali Superman (DC Comics), v čigar čevlje je zdaj stopil David Corenswet. Tron: Ares pa je bila ZF polomija z Jaredom Letom, pri kateri jo boste morda bolje odnesli s poslušanjem odlične filmske glasbe Nine Inch Nails kot z dejanskim ogledom filma. V svetovnem merilu je sicer rekordni zaslužek dosegel kitajski animirani film Ne Zha 2, ki je presegel dve milijardi zelencev, sledi mu Zootopia 2 ter anime fenomen (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle). Tisti, ki imajo radi kaj malce drugačnega, pa so si bržčas ogledali grozljivki, kot sta Grešniki, Brez povratka: Nasledstvo ali ZF črno komedijo Mickey 17 z Robertom Pattinsonom v glavni vlogi. Če ste med tistimi, ki so si drznili stopiti v svet Frankensteina, ste to lahko storili z najnovejšo, dveinpolurno adaptacijo vizionarja Guillerma del Tora, v kateri so zablesteli Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac in Christoph Waltz. Za enega najboljših letošnjih izdelkov pa, vsaj po mnenju zgoraj podpisanega, velja Ena bitka za drugo, mojstrovina Paula Thomasa Andersona, z Leonardom DiCaprijem, Seanom Pennom, Teyano Taylor, Beniciem Del Torom in Regino Hall. Gre za kombinacijo odlične režije, montaže, izvrstne zgodbe, odlične kinematografije, prepričljivih igralskih nastopov in edinstvene glasbene podlage, kar film dvigne nad običajen akcijski spektakel.

Ujet pri dejanju (Zoe Kravitz in Austin Butler) FOTO: Distribucija Jučer

Zelo dober je tudi Ujet pri dejanju, pri katerem se je pod režijo podpisal prekaljeni Darren Aronofsky (Črni labod, Rekvijem za sanje), črna komedija, v kateri Austin Butler igra nekdanjega zvezdniškega igralca baseballa, ki je postal natakar in se nevede spopade s kriminalnim svetom New Yorka, medtem ko ščiti svojega soseda.

Kaj pa 36. Liffe?

Seveda ne gre pozabiti na letošnji 36. Ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe, kjer je bil kot predpremiera prikazan odlični film Belo se pere na devetdeset Marka Naberšnika, filmska pripoved po pretresljivem avtobiografskem romanu Bronje Žakelj, ki je do sredine decembra prejel že dve zlati roli (50 tisoč gledalcev). Liffe je ponudil tudi filme Yorgosa Lanthimosa (Bugonia), režijski prvenec Kristen Stewart Kronologija vode, biografski film o ameriški pisateljici Lidii Yuknavitch, novi film Paola Sorrentina Milost, znova z igralcem Tonijem Servillom, ki je na beneškem festivalu prejel nagrado za najboljšega igralca. Nehvaležna bitja je bil novi film slovensko-češkega režiserja Olma Omerzuja, Ni druge izbire pa drama prekaljenega južnokorejskega režiserja Parka Chan-wooka, Richard Linklater je ponudil Novi val, igrani prikaz nastanka Godardovega prvenca Do zadnjega diha, ogledali smo si lahko tudi film Jima Jarmuscha Oče mati sestra brat, ki je letos presenetljivo zmagal v Benetkah. Med predpremierami je bilo moč videti še Stellana Skarsgarda (Sentimentalna vrednost, režija: Joachim Trier), Jennifer Lawrence in Robert Pattinson sta bila zvezdi filma Umri, ljubica moja, Madsa Mikkelsena smo videli v črni komediji Zadnji viking, ter dramo Tujec francoskega cineasta Françoisa Ozona in Zemljo krast domačega režiserja Žige Virca.

Modra čaplja (nagrada vodomec na Liffe 2025) FOTO: Liffe

Sekcija Kralji in kraljice je letos ponudila nov film bratov Dardenne Mlade matere, ki je prejel nagrado za najboljši scenarij v Cannesu, Primer 137, dramo o protestih rumenih jopičev v Parizu in film Vodja operacije režiserke Kelly Reichardt, ki so ji posvetili tudi letošnjo Retrospektivo. Panorama svetovnega filma pa je ponudila favorite, kot so Pozna slava in Rojstnodnevna zabava, oba z Willemom Dafoejem. Nagrada vodomec, za najboljši film v tekmovalnem sklopu Perspektive, je šla filmu Modra čaplja, kanadsko-madžarskemu prvencu režiserke Sophy Romvari. Film Lep in žalosten svet Cyrila Arisa je prejel nagrado občinstva Zmaj ter posebno omembo žirije. Film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo v režiji Ester Ivakič pa je prejel nagrado mednarodnih kritikov FIPRESCI.

Kako kaže za leto 2026?