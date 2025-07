Filmska adaptacija japonskih mang Demon Slayer spet podira rekorde

Demon Slayer je izvorno serija japonskih mang, ki se je po podatkih založnika Shueisha po vsem svetu prodala v več kot 200 milijonih izvodov. Delo avtorja Koyoharuja Gotougeja spremlja pustolovščine mladega protagonista Tanjiroja Kamada med bojem z demoni, v katerega se je spremenila tudi njegova sestra, za katero išče zdravilo. Izvirna serija mang je izhajala v priljubljeni reviji Weekly Shonen Jump med letoma 2016 in 2020.

Gledalce so v tokijskem kinu pričakali posebni sedeži.

Prejšnji rekord najhitrejšega zaslužka je po desetih dneh predvajanja v letu 2020 prav tako postavil anime film Demon Slayer in takrat s prvega mesta največjih filmskih zaslužkarjev na Japonskem izrinil Ghiblijevo klasiko Čudežno potovanje iz leta 2001.

Kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, je priljubljenost serije primerljiva z globalno priljubljenimi serijami mang, kot so Dragon Ball, Naruto in One Piece.