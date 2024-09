Filmska ikona Brigitte Bardot dopolnila 90 let.

Da se o tem, ali bi imela enako kariero, če bi morala začeti znova, ne sprašuje, je Brigitte Bardot odgovorila francoski tiskovni agenciji AFP v telefonskem pogovoru iz Saint-Tropeza na jugu Francije. "V življenju so pomembnejše stvari, in ko je enkrat narejeno, je narejeno," je povedala pred jubilejem.

Kot je dejala, ji ob jubileju "dežuje pošta" s čestitkami. Svoje dneve posveča živalim, na svojem domu jih ima po nekaterih podatkih skoraj 50, in še vedno upa, da bo za časa življenja dosegla prepoved uživanja konjskega mesa v Franciji. Za to si prizadeva že 50 let, vse odkar je leta 1973 opustila filmsko kariero, in kot je dodala, upa, da se bo to zgodilo še pred njeno smrtjo, saj "nima časa, da bi čakala še toliko let". To bi bilo zanjo najlepše rojstnodnevno darilo.

V Parizu rojena igralka, znana kot BB, se je na velikem platnu uveljavila po tem, ko je delovala kot fotomodel. Opazil jo je filmski režiser Roger Vadim, s katerim se je kasneje tudi poročila, in se z njegovo pomočjo prebila v filmsko industrijo, ki je bila v Evropi takrat v vzponu. Nastopila je v več kot 50 filmih in kot ena redkih takratnih evropskih igralk uspela tudi v ZDA, kjer je zaigrala ob zvezdnikih, kot so Kirk Douglas, James Stewart in Sean Connery.

Nastopila je v filmih, kot so Prezir, In bog je ustvaril žensko, Pridi plesat z mano! in Shalako. Tik pred svojim 40. letom se je odločila, da kariero opusti in da zaživi zunaj okvirjev zvezdništva.

Ob njenem 90. rojstnem dnevu so bili predstavljeni prvi posnetki dokumentarca Bardot, ki bo predvidoma dokončan prihodnje leto in premierno predvajan maja. "Bila je plesalka, pevka, igralka, fotomodel," pravi napovednik filma, ki bo o njenem življenju pripovedoval s pomočjo arhivskih posnetkov in intervjujev. Obravnaval bo tudi njeno preobrazbo, ko se je odločila, da za vedno zapusti filmski svet in se posveti boju za pravice živali.

Po napovedih bo film, ki ga bo režiral Alain Berliner, ponudil intimen vpogled v igralkino življenje, v katerem se prepletajo glamur, predanost in samota.