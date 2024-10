Filmska mojstrovina leta v kino privabila številne znane obraze

Nadaljevanje filma z naslovom Joker: Norost v dvoje ( Joker: Folie à Deux ) gledalca v napeti in izjemno čustveni zgodbi popelje na temne hodnike bolnišnice Arkham State, kjer se Arthur sooča z mnogimi izzivi, samoto in vsakdanjim življenjem kriminalca, ki čaka na svojo obsodbo. Je pa Arkham tudi kraj, kjer Arthur sreča Lee ( Lady Gaga ), ki njegovemu zlomljenemu umu vrne sanje in voljo do življenja. V spremljavi glasbe, ki namesto njiju izliva čustva, Joker in Harley zgradita svoj odnos, medtem ko Brendan Gleeson v svoji vlogi paznika skrbno skriva skrivnosti sveta Arkhama.

"Sem največji oboževalec vseh negativcev. Zmeraj so mi bili všeč negativni liki. Tudi sedaj, ko sinhroniziram, uživam, če sem lahko negativec, ker imajo veliko več plasti in si več dovolijo," pa nam je povedal Klemen Bunderla in nadaljeval: "Danes sem gledal intervju z Gago, v katerem je razlagala, kako je ustvarjala ta lik. Bila je čisto 'zboljena'. Od tega, da ve, kaj si želi, do tega, da ne ve, kaj bi rada in kam bi šla."

"Se mi zdi, da sem tudi jaz en takšen pozitiven negativec. Sem gledal prvi del in me je iskreno rečeno kar prizadel. Je negativec, ki nam pusti neko pozitivo," nam je povedal Tomi Meglič, ki je še pred premiero dodal: "Slišal sem, da je to muzikal, ampak nisem nisem oboževalec. Sem pa oboževalec Lady Gaga kot filmske umetnice."

Na velika platna kinematografov po Sloveniji je prišla težko pričakovana filmska mojstrovina studia Joker: Norost v dvoje . Ob tej priložnosti se je na premieri v enem od ljubljanskih kinematografov poleg oboževalcev filma zbralo tudi lepo število znanih obrazov. Člani glasbene skupine Siddharta Tomi Meglič , Boštjan Meglič , Jani Hace , Primož Benko in Nejc Škofic , Iryna Osypenko , Blaž Kričej Režek , Klemen Bunderla , Uroš Bitenc , Tanja Divac in fotografinja Maja Lesar so le nekateri izmed tistih, ki so si nadaljevanje velike uspešnice iz leta 2019 ogledali med prvimi.

Režiser Todd Phillips je pred premiero poudaril: "Nismo želeli narediti nadaljevanje, ki bi bilo le ponavljanje prvega filma. Joaquin nikoli ne bi pristal na to in ne bi želel ubrati lažje poti. Želel je, da je nadaljevanje enako intenzivno in mentalno poglobljeno kot prvi film."

V nadaljevanju znova igrajo Zazie Beetz kot Sophie Dumond, svoji vlogi iz prvega filma pa ponovno ponovita tudi Sharon Washington in Leigh Gill.

Poleg Lady Gaga gledalca v filmu pričaka še nekaj novih obrazov, med drugimi so se igralski zasedbi pridružili še Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin), Catherine Keener (Get Out), Harry Lawtey (Industry), Jacob Lofland (Mud), Steve Coogan (Philomena) in Ken Leung (Star Wars: The Force Awakens).

Pričakovanja oboževalcev so izredno visoka, saj je izvirni film Joker (2019) s svojo kontroverznostjo in veliko medijsko kampanjo rušil rekorde, kljub njegovi surovosti in temačnosti pa še vedno velja za eno najbolj mojstrskih filmskih izvedb.