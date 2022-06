Filmska nagrada Darka Bratine letos nemški režiserki Helke Misselwitz

Helke Misselwitz velja za eno najpomembnejših nemških režiserk dokumentarnih filmov. Njen filmski opus je nekakšna kronika obdobja pred padcem Berlinskega zidu in vsega, kar je po njem sledilo v življenju prebivalcev Nemške demokratične republike. Dokumentirala je ključne družbene in politične spremembe v državi, ki ne obstaja več.

"Njeni dokumentarni in igrani filmi kažejo redko toplino in skrb za vsakogar, ki se pojavi pred kamero. To so humanistični eseji o življenju in ljubezni, hkrati pa govorijo o perečih vprašanjih prisotnosti meja, rasizmu, neenakosti žensk v socialističnem režimu, iskanju nacionalne identitete in težavah delavskega razreda v kapitalistični družbi," je na današnji novinarski konferenci povedala selektorica festivala Patricija Maličev.

Goriški Kinoatelje se z nagrado Darka Bratine, ki jo podeljuje od leta 1999, poklanja prebojnim vizijam posameznih avtorjev v spomin na svojega ustanovitelja, filmskega kritika, sociologa in italijanskega senatorja Darka Bratino. Bratina je bil prepričan, da je prav film eno izmed najbolj zgovornih sredstev za raziskovanje družbe in razumevanje njene kulturne identitete.

V sodelovanju s partnerskimi institucijami bodo v okviru festivala tudi letos pripravil bogato bero filmskih vsebin, projekcij ob prisotnosti avtorjev, strokovnih srečanj in delavnic, ki bodo obiskovalcem čezmejnega prostora dali priložnost za kvalitetno druženje in spodbudo za kritični razmislek o vizijah razvoja družbe.

Bogato predfestivalsko dogajanje so pripravili že pred samim festivalom. Kinoatelje tako sodeluje pri goriškem festivalu Nagrada Sergio Amidei. 22. julija pripravljajo projekcijo filma Brezmejna srca italijanskega režiserja Luigija Zampe iz leta 1950. Za njimi je tudi že sodelovanje na festivali Kino Otok v začetku junija. V pripravi pa so tudi številni poletni filmski večeri tako v Novi Gorici kot v zamejstvu.