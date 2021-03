Filmska pomlad v Cankarjevem domu

V spletnem abonmaju Liffe po Liffu se bo do konca maja zvrstilo šest filmskih mojstrovin zadnjega, 31. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (LIFFe). Na spletni platformi Cankarjevega doma bo najprej na ogled film Sadeži pozabe. Gre za alegorično in duhovito filmsko pripoved o tem, kako čustva vplivajo na človekov spomin in kakšno vlogo ima pri tem sodobna tehnologija. Naslednji Zlo ne obstajaje iranskemu režiserju Mohammadu Rasoulofu prinesel zlatega medveda za najboljši film na letošnjem Berlinalu. Aprila bodo gledalci videli še film Dragi tovariši!, pri katerem gre za film o krvavih dogodkih, ki so v šestdesetih letih pretresli podeželsko mesto v nekdanji Sovjetski zvezi, a so zaradi prikrivanja oblasti dolga desetletja ostali zamolčani. Film Švic prikazuje tri dni v življenju priljubljene fitnes motivatorke, ki ji iskrena objava na Instagramu svet nenadoma obrne na glavo. Sledila bo Asistentka, ki s svojo zgodbo pomenljivo spominja na afero spolnih zlorab, povezanih s Harveyjem Weinsteinom, ki je sprožila gibanje #MeToo. Zadnji abonmajski filmOče pa bo celovečerec Srdana Golubića, ki prikazuje boj preprostega srbskega očeta s togimi mlini socialnega skrbstva, da bi dosegel skrbništvo nad svojima otrokoma.

