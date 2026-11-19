V pismu, ki ga je sprožila Mednarodna koalicija za ogrožene filmske ustvarjalce (International Coalition for Filmmakers at Risk) in ga posredovala filmski reviji Variety, izražajo "globoko zaskrbljenost" zaradi poročil o novi zaporni kazni petih let in meseca dni, ki jo je sodišče v Teheranu izreklo iranskemu režiserju Džafarju Panahiju, pa tudi zaradi zaradi zaplembe njegovega premoženja, zamrznitve njegovih bančnih računov, dveletne prepovedi potovanja in dveletne prepovedi uporabe družbenih omrežij.
Spomnili so, da je iransko sodišče Panahija konec lanskega leta v odsotnosti obsodilo na leto dni zapora in dveletno prepoved potovanja. Vendar se je režiser marca letos pogumno odločil za vrnitev v Iran. Zavedal se je tveganj, a je vedno poudarjal svojo globoko ljubezni do domovine ter željo, da bi ostal in ustvarjal.
Kot še piše v pismu, je Panahijevo delo pomembno prav zaradi njegove zavezanosti, da še naprej snema filme, ki razkrivajo lepoto in raznolikost kulture, ki je bila skoraj pol stoletja v veliki meri skrita pred preostalim svetom. V tradiciji velikega iranskega filma so njegovi filmi v najtemnejših časih ohranili Iran in Irance v svetovni zavesti, kljub vsem pritiskom, ki so jih izvajali nanj, naj molči.
Pismo so sklenili z besedami, da so solidarni s Panahijem in vsemi Iranci, ki jih lastna vlada preganja zaradi njihovega dela. Teheransko sodišče pozivajo, naj prekliče vse ukrepe za kaznovanje in zaprtje Panahija ter spoštuje mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, katerega podpisnica je tudi iranska vlada. "V tem izjemno zaostrenem trenutku konfliktov in političnih napetosti so umetniki, kot je gospod Panahi, ki ustvarjajo razumevanje znotraj meja in onkraj njih, izjemnega pomena. Mednarodna ustvarjalna skupnost tukaj drži skupaj, da bi pričala o dogajanju in povsod zaščitila svobodo umetniškega izražanja," so sklenili.
Pismo sta podpisala tudi direktorja filmskih festivalov v Benetkah in Berlinu, Alberto Barbera in Tricia Tuttle, ter direktorji nekaterih drugih pomembnih filmskih festivalov. Med podpisniki so po navedbah revije Variety med drugim še Kleber Mendonca Filho, Laura Poitras, Rithy Panh, Lucrecia Martel, Liz Garbus, Asif Kapadia, Jacques Audiard, Olivier Assayas, Roger Ross Williams, Catherine Breillat, Dominik Moll in Abigail Disney.
Protestno pismo sledi podobnemu, ki ga je ta teden objavil festival v Cannesu in v katerem so zapisali, da festival obsoja sodni pregon Džafarja Panahija in poziva k odpravi vseh omejitev, ki mu preprečujejo potovanje, ustvarjanje in svobodno izražanje. Panahi je lani v Cannesu osvojil zlato palmo za film Bila je le nesreča.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.