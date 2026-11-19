V pismu, ki ga je sprožila Mednarodna koalicija za ogrožene filmske ustvarjalce (International Coalition for Filmmakers at Risk) in ga posredovala filmski reviji Variety, izražajo "globoko zaskrbljenost" zaradi poročil o novi zaporni kazni petih let in meseca dni, ki jo je sodišče v Teheranu izreklo iranskemu režiserju Džafarju Panahiju, pa tudi zaradi zaradi zaplembe njegovega premoženja, zamrznitve njegovih bančnih računov, dveletne prepovedi potovanja in dveletne prepovedi uporabe družbenih omrežij.

Džafar Panahi FOTO: Profimedia

Spomnili so, da je iransko sodišče Panahija konec lanskega leta v odsotnosti obsodilo na leto dni zapora in dveletno prepoved potovanja. Vendar se je režiser marca letos pogumno odločil za vrnitev v Iran. Zavedal se je tveganj, a je vedno poudarjal svojo globoko ljubezni do domovine ter željo, da bi ostal in ustvarjal. Kot še piše v pismu, je Panahijevo delo pomembno prav zaradi njegove zavezanosti, da še naprej snema filme, ki razkrivajo lepoto in raznolikost kulture, ki je bila skoraj pol stoletja v veliki meri skrita pred preostalim svetom. V tradiciji velikega iranskega filma so njegovi filmi v najtemnejših časih ohranili Iran in Irance v svetovni zavesti, kljub vsem pritiskom, ki so jih izvajali nanj, naj molči.