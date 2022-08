Da poletja še ne dajo – vsaj tistega, prežetega s filmskimi uspešnicami – so se odločili pri Kinodvoru, kjer so do konca tedna za ljubitelje filma pripravili izbor štirih filmskih klasik. V ponedeljek so brezplačno prireditev otvorili s komedijo o nacizmu Biti ali ne biti, glede na muhavost vremena pa je naslednje vprašanje na mestu: kaj pa v primeru dežja?