23. Festival slovenskega filma: Katarina Čas osvojila prvo vesno

Za uradne festivalske nagrade vesna se je letos potegovalo 51 filmov. Žirija se je odločila, da brez prejemnikov ostane kar šest vesen – vesne za najboljši celovečerni film, najboljšo režijo, najboljši scenarij, najboljšo glavno žensko vlogo, najboljšo masko in najboljši animirani film za leto 2020 niso bile podeljene. Predsednik žirije Matic Majcen je v imenu žirije podal sledeče pojasnilo: "Glavna žirija je imela na letošnjem Festivalu slovenskega filma nekoliko drugačno delo kot po navadi. Če gre pri tovrstnih žirijah običajno za to, da izbiraš najboljšega med dobrimi ali celo odličnimi, smo letos na mizo dobili zelo okrnjeno selekcijo filmov, ki je rezultat nenaklonjenih razmer za financiranje in tudi dokončanje že začetih projektov. Posledično so se pri tem nenadejano začela postavljati povsem drugačna vprašanja, ki se bolj tičejo vloge in vrednosti vesen kot najpomembnejših filmskih nagrad v slovenskem prostoru. Zgodilo se je namreč, da kipca v kakšni kategoriji sploh ni bilo mogoče podeliti, ker preprosto ni bilo filma, ki bi ponudil tisto, kar nagrada opisuje. Še toliko pogosteje pa se je pojavila dilema, kaj storiti v primeru, ko kakšnega filma ni bilo mogoče primerjati z drugimi. Je nekoga moč legitimno razglasiti za najboljšega, če je bila konkurenca že vnaprej odsotna? Žirija končnega seznama zmagovalcev ni sprejela soglasno, kar dovolj dobro kaže, za kako zahtevna vprašanja gre. Vseeno pa lahko izrazimo zadovoljstvo nad tem, da nam je vendarle uspelo podeliti – tam, kjer je pravilnik to dovoljeval – nagrade vsem tistim filmom, ki smo jih v letošnjem izboru prepoznali za izstopajoče, pa naj gre za večje produkcije ali pa za manjše študijske in neodvisne filme. Na ta način smo torej poskušali zagotoviti, da so bili nagrajeni samo presežki, s čimer vesne ohranjajo svojo vrednost najvišjega filmskega priznanja pri nas. To se nam je zdelo zelo pomembno, saj verjamemo, da filmsko ustvarjanje ni tisto, ki bi moralo plačevati ceno težkih družbenih okoliščin, v katerih se domača kinematografija nahaja v tem trenutku."