Filmske poslastice ob začetku svetovnega prvenstva v nogometu

Ob začetku svetovnega prvenstva v nogometu bo tudi vsebina na VOYO športno obarvana. Ne zamudite tako filmskih kot dokumentarnih vsebin, povezanih z najbolj priljubljenim športom na svetu, in premiere srbske serije Zlati fant, ki spremlja težavno pot mladega nogometaša z neverjetnim talentom.

Na VOYO ob začetku svetovnega prvenstva v nogometu prihaja srbska serija Zlati fant. Serija, v kateri med drugim igrajo Denis Murić, Igor Benčina, Petar Strugar, Ljubomir Bulajić, Andrija Kuzmanović, Alisa Radaković, Jovana Gavrilović in Tihomir Stanić, spremlja težavno pot nadobudnega športnika.

Mladi nogometaš Denis Marković je neverjeten talent, vendar ima resne težave z obnašanjem in zaradi tega po incidentu pri evropskem prvoligašu dobi enosmerno karto za Beograd. Po vrnitvi v Beograd mu njegov menedžer Čaki na vse možne načine poskuša najti novi klub, vendar mu težave povzroča Denisov slab ugled. Medtem Denis začne počasi pozabljati na nogomet in dneve raje posveča opijanju ter drogiranju. Se bo uspel vrniti na pravo pot?

icon-expand Zlati fant FOTO: VOYO

Na VOYO pa si lahko poleg srbske serije ogledate tudi druge filmske in dokumentarne vsebine, povezane z najbolj priljubljenim športom na svetu. Heleno, brazilski junak Film prikazuje turbulentno življenje enega največjih brazilskih športnih junakov in temelji na resnični zgodbi nogometaša Helena de Freitasa. V 40. letih prejšnjega stoletja je bil Heleno na vrhuncu svoje kariere, medtem pa si je prislužil sloves slavnega zapeljivca, kljub dejstvu, da je bil poročen in imel otroke. Toda s slavo je narasla tudi njegova strast do dekadentnega življenja, polnega žensk in nočnih klubov, ki je ogrozila njegovo uspešno kariero.

icon-expand Heleno, brazilski junak FOTO: Profimedia

Sanjska ekipa Srbska humoristična serija se osredotoča na ne prav uspešnega nogometaša Ilija Ika Srdića in njegovo nogometno ekipo, ki jo sestavlja njegovih 11 sinov. Zgodba temelji na nepreverjeni biografiji slavnega igralca Zvezde in ljubitelja nogometa Ingeta, bolj znanega kot Zvezdara Maradone. V vsaki epizodi bomo priča zabavni prigodi iz življenja njegove številčne in nenavadne nogometne družine. Ika si od vsega najbolj želi, da bi njegovo moštvo FK Bulbulderac nekoč osvojilo Ligo prvakov. Se mu bo želja uresničila? V prvi epizodi se Ika znajde v bolnišnici zaradi visokega krvnega tlaka. Ker v tem času ne more trenirati svojih sinov, jim Ika naroči, da morajo tekati okrog hiše. Pripravljajo se na tekmo proti ekipi Borac, Ika pa podkupi sodnika. Mama Ciga onesposobi glavnega igralca nasprotnikov s posebno pijačo.

icon-expand Sanjska ekipa FOTO: VOYO

Talci na stadionu Nevarni Arkady, nekdanji vodja revolucije v Rusiji, je prepričan, da je njegov izdajalski brat Dimitri še vedno živ in se skriva v Londonu. S svojimi možmi zavzame stadion ravno med pomembno nogometno tekmo, saj verjame, da je med gledalci tudi Dimitri. Po naključju se med talci znajde tudi nekdanji ameriški vojak Mike Knox, ki edini lahko zaustavi Arkadyja in njegovo oboroženo ekipo. Bo Mike uspel rešiti poln stadion talcev in preprečiti Arkadyju, da se dokoplje do Dimitrija?

icon-expand Talci na stadionu FOTO: Profimedia

Pelé: Rojstvo legende Pelé. Ime, ki ga pozna ves svet. Športna legenda, ki je za vedno spremenila svet nogometa, in narodni junak, ki je na plečih nosil upanje in sanje svoje domovine. Toda preden je postal ikona, je bil Pelé fant iz revne brazilske četrti v Sao Paulu. Družina je živela v takem pomanjkanju, da si ni mogel privoščiti prave nogometne žoge. Film opisuje njegov meteorski vzpon od pomivalca tal, da je preskrbel družino, do sijajnega nogometaša, ki je pilil svoje nogometne spretnosti na ulicah in pri rosnih 17 letih popeljal brazilsko državno reprezentanco do prve zmage na svetovnem nogometnem prvenstvu. Biografska drama doživeto prikazuje eno največjih športnih zgodb 20. stoletja.

icon-expand Pelé: Rojstvo legende FOTO: Profimedia

Diego Maradona Dokumentarni film režiserja Asifa Kapadie, ki se je podpisal tudi pod izvrstna dokumentarca o Ayrtonu Senni in Amy Winehouse, opisuje kariero enega najboljših nogometašev vseh časov, Diega Maradone. Osredotoča se na obdobje, ko je Maradona prestopil iz Barcelone k Napoliju za takrat rekordno vsoto, sestavljen pa je iz več kot 500 ur še nikoli videnih arhivskih posnetkov. Maradona je v Neapelj prispel 5. julija 1984. Najbolj opevan nogometni genij na svetu in najbolj strastno, a nevarno mesto v Evropi sta bila popolna kombinacija. Karizmatični Argentinec je klub Napoli kmalu popeljal do prvega naslova državnega prvaka. Bilo je sanjsko, toda cena je bila visoka ... Maradona je delal čudeže na igrišču, ko pa se je čarovnija razblinila, je postal malodane zapornik mesta.

icon-expand Diego Maradona FOTO: Profimedia

Maradona Priznani režiser Emir Kusturica je ustvaril dokumentarni film, ki slavi neverjetno življenjsko zgodbo nogometne legende Diega Maradone. Maradona slovi kot ljudski junak, športnik, ki se je od skromnih začetkov povzpel do svetovne slave in se spopadal s številnimi težavami na poti do statusa žive legende. Dokumentarec nas vodi po krajih, ki so Maradono najbolj zaznamovali – od Buenos Airesa in Neaplja do Kube, kjer se je spoprijateljil s Fidelom Castrom. Režiserju Kusturici se je uspelo približati Maradoni in izvedeti podrobnosti o njegovem življenju, za katere javnost doslej ni vedela, ter tako oblikovati edinstven portret najboljšega nogometaša stoletja, ki je doživel meteorski vzpon in neslaven padec zaradi zlorabe drog.

icon-expand Režiser Emir Kusturica in Maradona FOTO: Profimedia