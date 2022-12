Filmski zvezdniki pozvali k izpustitvi iranske igralke Taraneh Alidoosti

"Kot člani mednarodne umetniške skupnosti zahtevamo takojšnjo izpustitev z oskarjem nagrajene igralke, matere in aktivistke Taraneh Alidoosti, ki so jo aretirali 17. decembra in odpeljali v pripor v zaporu Evin v Iranu, kjer je zaprtih tudi veliko drugih političnih zapornikov," so zapisali v pismu.

Kot so poročali uradni mediji, so 38-letno Alidoosti aretirali v soboto, potem ko je objavila vrsto objav na družabnih omrežjih, v katerih je podpirala protestno gibanje – med drugim si je odstranila naglavno ruto in obsodila usmrtitev protestnikov.

Igralka je ena najuglednejših osebnosti, ki jih je aretiral iranski režim, ki je sicer priprl tudi odvetnike, kulturnike, novinarje in aktiviste.

"Iranske oblasti so se strateško odločile, da Taraneh aretirajo pred božičem, da bi na ta način odvrnile pozornost njenih mednarodnih kolegov," piše v pismu.

"Vendar se to ni zgodilo. Ogorčeni smo. Taraneh Alidoosti ima, tako kot vsi državljani Irana, pravico do svobode izražanja, svobode združevanja in svobode pred samovoljnimi aretacijami in pridržanji. V tem smo solidarni z njo in zahtevamo njeno takojšnjo izpustitev in varno vrnitev k družini," so še zapisali.