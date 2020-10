Filmski festival 'Naj se rola' odprli s filmom o Brianu Jonesu

Ljubljana je kljub koronakrizi bogatejša za še en filmski festival. Začel se je namreč festival 'Naj se rola', ki je kot festival glasbenega filma posvečen ljubiteljem glasbe. Čeprav vse kaže, da se bo kulturno življenje v Sloveniji kmalu spet ustavilo, v ljubljanski Kinoteki pravijo: naj se rola. In tako se je na platnu že zarolal film o nekdanjem članu legendarne skupine 'The Rolling Stones', ki je hkrati tudi idol Pera Lovšina in Andreja Košaka.