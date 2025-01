OGLAS

Vodstvo festivala je opravilo več pogovorov s filmskimi ustvarjalci, tudi s tistimi, ki so v požarih izgubili domove ali bili razseljeni, preden se je odločilo za festival, je povedal direktor festivala Eugene Hernandez. Dodal je, da so slišali "pretresljive zgodbe o ljudeh, ki so bežali iz svojih domov, se evakuirali ... S trdimi diski pod pazduho," da bi zagotovili preživetje svojih filmov. "Vsakdo si želi gledati naprej in se veseliti prihodnosti ... To bo lep trenutek ponovnega srečanja in skupnosti," je dodal.

Filmski festival Sundance prvi veliki dogodek po požarih v Los Angelesu.

Na programu festivala, ki ga je soustanovil igralec Robert Redford, so tako igrani kot dokumentarni celovečerci, kratki filmi in epizodne vsebine. Pripravijo tudi pogovore, razprave in druge dogodke. Med več nagradami, ki jih podelijo, so nagrade žirije za najboljša filma iz tekmovalnih programov igranih in dokumentarnih filmov ter za najboljši neodvisni film leta. Med 88 celovečerci, ki jih bodo prikazali na letošnjem festivalu, je tudi film Rebuilding o rančerju, ki v gozdnem požaru izgubi vse. V glavni vlogi je zaigral Josh O'Connor, znan iz serije Krona in filma Izzivalci. "Gre za neverjeten film, za katerega se nam je zdelo pomembno, da ga pokažemo, saj ga preveva duh trdoživosti," je povedala programska direktorica festivala Sundance Kim Yutani. Jennifer Lopez na Sundance prihaja s svojim prvim filmom Kiss of the Spider Woman, katerega režijo podpisuje Bill Condon. Film temelji na broadwayski priredbi istoimenskega romana argentinskega avtorja Manuela Puiga. Čeprav s čudovitimi kostumi in "osupljivim glasbenim nastopom" Jennifer Lopez spominja na velike hollywoodske muzikale zlate dobe, gre za bolj dramatičen in neodvisen primer tega žanra, je povedal Hernandez.

Jennifer Lopez