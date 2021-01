Filmski festival v Cannesu prestavljen na poletje

Po prvotnih načrtih naj bi sicer festival potekal med 11. in 22. majem. Organizatorji so datum premaknili na poletje z zagotovilom, da bo festival "zagotovo zaživel še letos".

Zaradi pandemije so lani odpovedali fizično izdajo festivala v Cannesu, medtem ko sta druga najpomembnejša festivala na svetu – beneški in berlinski – potekala pod strogimi koronavirusnimi ukrepi. Kot so poudarili organizatorji cannskega festivala, potrebujejo nekaj časa, da ocenijo razmere, preden bodo določili končni datum letošnje izvedbe.