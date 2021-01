Filmski festival v Cannesu zaradi covida-19 prestavljen na julij

Organizatorji filmskega festivala v Cannesu so sporočili, da naj bi letošnja izdaja zaradi pandemije covida-19 potekala dva meseca pozneje kot sicer. Filmsko dogajanje se bo letos torej odvijalo med 6. in 17. julijem. Zamik festivala se je v zadnjih tednih zdel vse verjetnejši, saj je število okužb z novim koronavirusom v Franciji še vedno visoko.

''Kot smo sporočili prejšnjo jesen, si je festival v Cannesu vzel pravico, da glede na razvoj svetovne epidemiološke situacije spremeni datum izvedbe," so v izjavi za javnost dejali organizatorji priljubljenega filmskega dogodka."Festival, ki je bil prvotno načrtovan med 11. in 22. majem, bo tako sedaj potekal med 6. in 17. julijem,"so dodali.

icon-expand Filmski ustvarjalci se bodo v Cannesu predstavili julija. FOTO: Profimedia

Zamik festivala je še en znak negotovosti za industrijo, ki jo že leto dni zaznamujejo zaprte kinodvorane, prestavljene premiere in odpovedane produkcije. Delujoče v industriji skrbi, kdaj se bodo rdeče preproge vrnile v polnem razkošju. Filmskega festivala v Cannesu lani prvič po drugi svetovni vojni niso izvedli. V oktobru so izvedli le spletno predstavitev uradnega izbora. Festival običajno privabi 45.000 filmskih navdušencev z uradno akreditacijo, od tega okoli 4500 novinarjev, filmska tržnica v Cannesu pa je največje tržišče za producente, distributerje, kupce in druge.

icon-expand Delujoče v industriji skrbi, kdaj se bodo rdeče preproge vrnile v polnem razkošju. Na fotografiji druženje pred cansko premiero filma 'Bilo je nekoč v Hollywoodu'. FOTO: AP

Glede na pisanje ameriških medijev zamik festivala pomeni "morebitno soočenje" z evropskim festivalskim tekmecem v Benetkah, ki je napovedan za september. Festivala namreč tekmujeta za prikaz svetovnih premier in prisotnost velikih hollywoodskih zvezd. "Čeprav je bila poteza pričakovana, bo pri festivalih sledil verižni učinek. Beneški filmski festival naj bi se začel 1. septembra, kar zaradi novih datumov Cannesa pomeni, da bo med vodilnima evropskima filmskima festivaloma le dober mesec premora," so zapisali pri The Hollywood Reporterju. Nasprotno od Cannesa je beneški festival lansko leto potekal ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov, saj so organizatorji izkoristili zmanjšanje števila okužb v poletnem času.

Organizatorji prav tako priznanega filmskega festivala v Berlinu pa so prejšnji mesec naznanili, da so projekcije filmov za stroko s februarja prestavili na marec, ko po potekala Evropska filmska tržnica, javna predvajanja filmov pa bodo junija. Zamik filmskega festivala v Cannesu v julij v običajnih razmerah ne bi bil pogodu velikim hotelom v mestu, ker je ravno tedaj vrhunec glavne turistične sezone, a to letos zaradi poraznega učinka pandemije na gostinsko-turistični sektor najverjetneje ne bo velika skrb.