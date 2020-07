Filmski festival v Pulju od 29. avgusta do 4. septembra

S filmskega festivala v Pulju so danes sporočili, da bo letošnja izdaja potekala med 29. avgustom in 4. septembrom. Potrdili so, da bodo festival odprli s hrvaško-švicarskim celovečercem 'Mare' režiserke Andree Štake. Film so naknadno uvrstili v tekmovalni program, v katerem bo tudi več slovenskih koprodukcij.

Letošnji festival bi se sprva moral dogajati med 18. in 26. julijem, a so ga v skladu s smernicami epidemiologov morali prestaviti zaradi epidemije koronavirusa. Prestavitev je zahteval štab civilne zaščite Istrske županije s pojasnilom, da je filmski festival v Pulju prireditev z velikim epidemiološkim tveganjem, saj prihajajo gostje tudi iz držav, ki imajo občutno slabšo epidemiološko sliko kot Hrvaška. Organizatorjem festivala so priporočili, naj spremenijo format prireditve v skladu z epidemiološkim stanjem. V današnji objavi s sedeža festivala v Pulju pa o spremembah formata najstarejše hrvaške filmske prireditve vseeno niso poročali. Zapisali so le, da bo festival v novem terminu potekal ob spoštovanju takrat veljavnih ukrepov. icon-expand Festival v Pulju bi moral potekati že julija, vendar so ga organizatorji zaradi pandemije prestavili na konec avgusta. FOTO: Youtube Na letošnjem 67. filmskem festivalu v Pulju bo v tekmovalnem programu 17 celovečercev. FilmMareje bil v program naknadno uvrščen po odločitvi, da je v njem kljub koprodukciji sodelovalo več hrvaških ustvarjalcev. Na programu so tudi slovenske koprodukcije Vsi proti vsem Andreja Košaka, Korporacija Mateja Nahtigala, Jaz sem Frenk Metoda Pevca in Ne pozabi dihatiMartina Turka. PREBERI ŠE Na letošnjem festivalu v Pulju več slovenskih filmov Zaradi epidemije covida-19 pa so morali spremeniti format filmskega festivala v Motovunu. Namesto osrednje prireditve v Motovunu so se organizatorji odločili, da bodo v poletnih mesecih del programa predvajali v različnih hrvaških mestih.