Filmski producent Harvey Weinstein dobil še 16 let zapora

Nekdanji hollywoodski filmski mogotec Harvey Weinstein je bil na sodišču v Los Angelesu obsojen na dodatnih 16 let zapora zaradi obtožb o posilstvu in spolnem napadu iz leta 2013. 70-letnik že prestaja 23-letno kazen zaradi ločene obsodbe v New Yorku. Več kot 80 ljudi je Weinsteina obtožilo posilstva in neprimernega vedenja, obsodbe pa segajo vse do poznih sedemdesetih let prejšnjega stoletja. 70-letnik sicer trdi, da so bili vsi njegovi spolni odnosi sporazumni.

19. decembra je losangeleška porota Harveyja Weinsteina obsodila enega posilstva in dveh spolnih napadov, v katerih sta bila vpletena manekenka in igralka, znana samo kot Neznanka, da bi zaščitili njeno anonimnost. Žrtev je pričala, da jo je Weinstein februarja 2013 napadel v hotelski sobi med italijanskim filmskim festivalom v Los Angelesu. icon-expand Harvey Weinstein dobil še 16 let zaporne kazni. FOTO: Profimeda Weinstein je bil med istim sojenjem oproščen še enega spolnega napada. Porota zaradi nepravilnosti ni mogla izreči sodbe o treh drugih obtožbah spolnega napada, vključno z Jennifer Siebel Newsom, ženo kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma. Na kazen se bo najverjetneje še pritožil. Nekdanjemu filmskemu magnatu je v primeru na sodišču v Los Angelesu grozilo do 18 let zaporne kazni. Izognil se je kazni do 24 let, potem ko se porota ni mogla strinjati, ali je Weinstein načrtoval posilstvo ali pa je bila žrtev 'še posebej ranljiva'. PREBERI ŠE Harvey Weinstein tudi v Los Angelesu spoznan za krivega posilstva Leta 2020 je bil Weinstein obsojen na 23 let zapora zaradi posilstva in spolnega napada asistentke produkcije. ki se je zgodil leta 2006, in ambiciozne igralke leta 2013. Takrat se je na obsodbo pritožil. Obsodba je veljala za pomemben trenutek v gibanju #MeToo, ki je osvetlilo zločine spolnih zlorab in nadlegovanje v filmski in televizijski industriji.