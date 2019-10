Filmsko zgodbo o košarkarskih prvakih bodo predstavili skozi oči navijačev

V uvodnih dneh poziva slovenskim navijačem, da posredujejo svoje amaterske posnetke navijaških doživetij med EuroBasketom 2017 je bilo jasno, da bodo ustvarjalci filma za ogled vseh prejetih posnetkov potrebovali veliko časa. Video posnetki in številne težko verjetne zgodbe, ki so se druga za drugo spisale septembra leta 2017 nas namreč razveseljujejo iz dneva v dan.

Ob ogledu videoposnetkov smo dobili nov dokaz, da je Slovenija dihala kot eno in spomini na enega izmed največjih uspehov slovenskega športa so še bolj privreli na dan. Za pokušino vam ponujamo le delček doživetij, s katerimi so nas že razveselili navijači. Sara, Samo, Mateja, Miha, Lara, Renato, Tomaž, Tim in vsi številni ostali navijači slovenskega športa, najlepša hvala za poslane posnetke.