Filmu Brutalist 10 nominacij, slovenski gledalci navdušeni

Režiserju filma Brutalist Bradyju Corbertu so zagotavljali, da takšnega filma ne bo prišel gledat nihče, danes pa je drugi po številu nominacij za nagrado oskar. Epska zgodovinska drama je zgodba o Lászlu Tothu, vizionarskemu arhitektu madžarskega rodu, ki si v povojnih Združenih državah Amerike želi ustvariti novo življenje in kariero. Kar tri ure in pol dolg film je navdušil tudi slovensko občinstvo.

"Film je dolg tri ure in pol, ampak ne boste vedeli, kdaj mine", "Zelo dobro je posnet, tudi glasba v filmu dobro deluje" in "Ni težko sedeti, ne utruja, ampak ga kar gledaš, zato mislim, da je film odličen" je le nekaj prvih odzivov navdušenih gledalcev, ki jih je naša snemalna ekipa ujela tik po premieri filma Brutalist, dolgi kar tri ure in 35 minut. Iz kinodvorane so prišli filmoljubci vseh starosti, film je, kot kaže, eden tistih, ki privabijo k ogledu posameznike različnih generacij. Med njimi je bilo v središču Ljubljane tudi manjše število turistov, prav tako očaranih nad Brutalistom, ki je pred mesecem dni prejel štiri nagrade v sklopu zlatih globusov, od danes pa je drugi po številu nominacij za nagrado oskar. "Odlična scenografija in barvne palete v filmu. Tudi zgodba je bila izjemna, kljub temu, da gre za težko tematiko. Užival sem v filmu," je povedal turist, ki se je na premieri pri nas znašel čisto po naključju.

Brutalist

Zgodba filma popelje gledalce v leto 1947. Na Madžarskem rojeni judovski arhitekt László Toth prispe v Ameriko, da bi si tam zgradil novo življenje. Ustali se v Pensilvaniji, upajoč, da se mu kmalu pridruži soproga, ki je obtičala v Vzhodni Evropi. Medtem ko opravlja priložnostna dela, njegov talent prepozna bogati industrialec Harrison Lee Van Buren, ki Lászlu naroči na videz sanjski projekt. Vlogo Lászla prevzame z oskarjem nagrajeni igralec Adrien Brody, ki je za svojo predstavo v Brutalistu prejel nagrado na zlatih globusih in postal najboljši igralec v glavni vlogi. Ob prejemu nagrade je vidno ganjen igralec zgodbo filma primerjal z resnično usodo svoje matere, prav tako madžarske priseljenke. "Ne vem, kako naj v celoti izrazim vse ovire in izzive, na katere si naletela, podobno kot drugi, ki so šli po trnovi poti ob priseljevanju v to deželo. Upam, da vas bo lahko ta film malo privzdignil in vam dal glas."

Ekipa filma The Brutalist