Filmu Gepack že druga zlata rola

Ustvarjalci filma Gepack se bodo razveselili že druge zlate role za doseženih in že preseženih 50.000 gledalcev. Režiser Žiga Kukovič , ki je sicer prepoznaven kot ustvarjalec vsebin za družbena omrežja, v komediji s primesmi kriminalke in romance prepleta cesto, očetov avto in štiri prijatelje. Ko ugotovijo, da jih spremlja slepi potnik, se razkrije nevarna mreža prevar, nepričakovanih zavezništev, junaki pa so postavljeni pred odločitve, ki bodo preizkusile njihovo prijateljstvo.

Kot so ob začetku predvajanja filma v kinodvoranah sporočili iz ustvarjalne ekipe, je bil Kukovič ob ideji o celovečernem filmu soočen s številnimi neuspelimi poskusi pridobitve zunanjega financiranja in pomoči ustaljenih produkcijskih kanalov. Zato se je z ekipo septembra 2022 podal v gverilsko produkcijo brez proračuna, ne vedoč, ali jo bodo dejansko tudi zaključili.

Film je nastajal leto dni. "Nikoli nismo vedeli, ali ga bomo sploh posneli do konca, kaj šele, če ga bo kdo videl. Vsakič, ko sem pomislil na veliko platno, me je streslo. Skočili smo na glavo v neznano, naše duše pa so se zabavale ob popolni svobodi ustvarjanja," je ob predstavitvi filma povedal Kukovič, ki je podpisal tudi montažo.

"Še posebej me je navdušila igra. Zares veliko mladih obrazov in mladih talentov. Ekipi želim še naslednjo in naslednjo zlato rolo, da si bo ta film ogledalo čim več Slovencev," je ob predaji prve zlate role povedal Klemen Dvornik, predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev in Upravnega odbora.

V filmu so zaigrali, Pia Skvarča, Tine Ugrin, Maks Dakskobler (slednja poznamo tudi iz serije Gospod profesor, ki si jo lahko ogledate na VOYO), Robert Kladnik, Jan Gerl Korenč, Matjaž Javšnik, Juta Gašperšič, Žiga Čamernik, Miha Možina, Maja Zupan, Ana Novak in Neven Paleček Papageno. Direktor fotografije je Matic Gabriel, glasbo sta prispevala Leon Firšt in Tim Žibrat. Film so prvič predvajali v Cineplexxu Ljubljana Rudnik 20. januarja, ko so se začele premierne projekcije tudi po drugih slovenskih kinematografih. Na rednem sporedu je od 25. januarja.