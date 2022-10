Filmu Kapa nagrada občinstva tudi na zagrebškem festivalu KinoKino.

Celovečerec pod okriljem produkcijskega studia Senca Studio je bil posnet po scenariju Saše Eržen . Družinska božična avantura pripoveduje zgodbo devetletnega dečka Erika, ki mora zaradi problematičnih staršev živeti v mladinskem domu, in sedemletne Lučke, ki prihaja iz dobro situirane družine. Ker je božič, oba otroka upata, da se jima bodo izpolnile najbolj skrite želje.

Spomnimo, tudi otroška žirija otroškega programa Sarajevskega filmskega festivala 2022, ki se je odvijal sredi avgusta, je film Kapa razglasila za najboljši otroški film. Slobodan Maksimović je ob prejeti nagradi dejal, da to filmski ekipi daje poseben zagon za naprej: "Priznanje, ki smo ga dobili v Sarajevu, je potrditev, da imamo v rokah kakovosten film. In to nam pomeni največ. Veselimo se, da bomo film končno lahko predstavili tudi slovenskim gledalcem."

Ustvarjalci filma Kapa so v sklopu Sarajevskega filmskega festivala spregovorili tudi za naš medij.

Film Kapa bo v slovenskih kinematografih premierno uprizorjen 17. novembra, še prej pa ga čaka več festivalskih projekcij in tekmovanj v kategoriji otroških filmov.