Filmu Kapa prva zlata rola za kinematografski obisk

Ob upoštevanju ogleda Kape v državah, kjer je na rednem sporedu kino dvoran – poleg Slovenije še na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, na Slovaškem in v Luksemburgu – je film doslej videlo vsaj 57.500 gledalcev. K temu niso prišteti gledalci, ki so si ga ogledali na premieri ali v okviru festivalov, zato je ta številka še višja, piše v sporočilu za javnost.

Tretji Maksimovićev celovečerec je nastal kot slovensko-luksemburško-hrvaško-slovaška koprodukcija po scenariju Saše Eržen. Posneli so ga v času korone v skoraj prazni in božično okrašeni Ljubljani.

Zgodba pripoveduje o devetletnem Eriku, ki zaradi problematičnih staršev živi v mladinskem domu in si želi, da bi šel domov, ter sedemletni Lučki, ki prihaja iz dobro situirane družine, ki ji lahko kupi vse, le sestrice ne. Ne da bi hotela, se otroka znajdeta skupaj in začne se prava božična pustolovščina.

V glavnih vlogah sta zaigrala Gaj Črnič in Kaja Podreberšek. Mladima protagonistoma so se pridružili Ajda Smrekar, Mojca Fatur, Frano Mašković in Rene Štur, nastopili pa so tudi drugi znani slovenski igralci, kot so Klemen Slakonja, Jernej Kuntner, Lotos Vincenc Šparovec, Nina Valič in Primož Pirnat ter raper Klemen Klemen.