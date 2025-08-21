Finale šova Kmetija: Hrvaška se bliža: kdo bo zmagovalec?

Kandidati so pod močnim vtisom najnovejših dogajanj. "Kakšna dobra fora," je komentiral eden od tekmovalcev, njegova sotekmovalka pa: "To je bil eden tistih preobratov, ko se vprašaš, kaj pa je bilo to?" Na posestvu se govori o šokantnih spremembah tih pred koncem, o napovedih, kdo bo zmagovalec sezone, pa si nihče ne upa ugibati.

Eden od tekmovalcev se je izkazal za favorita, a tudi ostali finalisti so odločeni, da se ne bodo predali brez boja. "Mislim, da sem bolj pripravljen od njega," je bilo slišati na posestvu.

Ob naporih, razočaranjih in številnih preizkušnjah finalisti priznavajo, da poti nazaj več ni. "Tu bom pustil tudi svojo dušo, če bo treba," je bilo slišati, druga tekmovalka pa je samozavestno zaključila: "Zdaj je čas, da pokažem, iz kakšnega testa sem."

Zadnji dnevi na posestvu so neizprosni – vsak gib, vsaka odločitev lahko odloči, kdo se bo prebil v veliki finale. Kaj čaka finaliste, je razkrito v najnovejši epizodi na VOYO.