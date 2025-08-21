Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Finale šova Kmetija: Hrvaška se bliža: kdo bo zmagovalec?

Ljubljana, 21. 08. 2025 12.57 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.D.
Komentarji
10

Na posestvu resničnostnega šova Kmetija: Hrvaška, ki ga lahko spremljamo na VOYO, vre kot še nikoli doslej. Na voljo je že predzadnja epizoda, v kateri bo napetost dosegla vrhunec.

Kandidati so pod močnim vtisom najnovejših dogajanj. "Kakšna dobra fora," je komentiral eden od tekmovalcev, njegova sotekmovalka pa: "To je bil eden tistih preobratov, ko se vprašaš, kaj pa je bilo to?" Na posestvu se govori o šokantnih spremembah tih pred koncem, o napovedih, kdo bo zmagovalec sezone, pa si nihče ne upa ugibati.

Finale šova Kmetija: Hrvaška se približuje!
Finale šova Kmetija: Hrvaška se približuje! FOTO: VOYO

Eden od tekmovalcev se je izkazal za favorita, a tudi ostali finalisti so odločeni, da se ne bodo predali brez boja. "Mislim, da sem bolj pripravljen od njega," je bilo slišati na posestvu.

Ob naporih, razočaranjih in številnih preizkušnjah finalisti priznavajo, da poti nazaj več ni. "Tu bom pustil tudi svojo dušo, če bo treba," je bilo slišati, druga tekmovalka pa je samozavestno zaključila: "Zdaj je čas, da pokažem, iz kakšnega testa sem."

Zadnji dnevi na posestvu so neizprosni – vsak gib, vsaka odločitev lahko odloči, kdo se bo prebil v veliki finale. Kaj čaka finaliste, je razkrito v najnovejši epizodi na VOYO.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
kmetija hrvaška voyo
Naslednji članek

Sydney Sweeney skočila s padalom v razpetem kombinezonu: Vznemirljiva izkušnja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krpati
21. 08. 2025 14.21
+1
Me ne zanima....
ODGOVORI
1 0
Sventevith
21. 08. 2025 14.18
+2
Dva krat dvopičje v naslovu :))))) mogoče te prispevke piše kak udeleženec kmetije? :))))
ODGOVORI
2 0
Levi so barabe
21. 08. 2025 14.12
+3
Vesel sem da nisem edini ki pravi da bi morali redakcijo prestavit na hrvaško. In ne bomo vas pogrešali
ODGOVORI
3 0
Levi so barabe
21. 08. 2025 14.11
+1
Za vse te showe kupujejo pravice, me zanima kok je to dejansko gledano. Pa tudi če hodjo slovenci dol na dopust pa mi ne boste rekli da množično gledajo kmetijo hr
ODGOVORI
1 0
sapphireitaly
21. 08. 2025 14.08
+5
Res ej. Prisparate tako da kupite hrvasko sezono kmetije, nam pa uturite podnapise. Najbolje, da se pisarne prestavite tja in se preimenujete v HTV.
ODGOVORI
5 0
Julijann
21. 08. 2025 14.26
Hrvaško kmetijo predvaja RTL, ne nacionalni HRT.
ODGOVORI
0 0
Jebeni
21. 08. 2025 13.58
+4
Od kdaj je ta portal postal hrvaški?
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 13.42
+2
Previdno. Samo za uboge na umu...
ODGOVORI
2 0
rogla
21. 08. 2025 13.38
+1
Kdo bo zmagovalec? Neumno vprašanje! Tisti, ki ni ...
ODGOVORI
1 0
Samo-ne-rdeci
21. 08. 2025 13.20
+2
Spet crovati.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110