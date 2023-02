Finalistki Sanjskega moškega Hrvaške sta Stankica in Karolina

Na zadnji zabavi so polfinalistke imele zadnjo možnost, da Tonija Šćulaca prepričajo, da so prave zanj. Amra je bila na trnih: "Bolj kot vse na svetu si želim, da mi da vrtnico na zadnji zabavi." Tudi Josipa, Danijela in Stankica so bile vznemirjene, le Karolina je bila bolj sproščena. Stankici so se tresla kolena, ko jo je prvo povabil na pogovor. Spomnil se je na njuno zadnje druženje, med katerim je pokazala svoja čustva, a ga je takrat prizadela z izjavo, češ da je že sprejel svojo odločitev. Stankica ga je pomirila z besedami, da se želi še naprej boriti zanj, saj se zanj splača boriti.

Josipa žalostna ob slovesu

Toni je Josipi priznal, da je iskal odgovor na vprašanje, zakaj je ni povabil na celodnevni zmenek. Najprej se ji je opravičil: "Prav vest me peče ... Ampak to si lahko razložim le s tem, da so se v meni do tebe razvila predvsem prijateljska čustva." Dodal je, da je prekrasno dekle, ki bi je bil vesel vsak moški. Toni: "Iskrena si in odkrita. Tudi prelepa si." Ona pa je premišljevala o tem, da se mu ni mogla predstaviti v pravi luči, saj sta bila premalo skupaj. Ker je do ostalih deklet začutil več, sta se poslovila kot prijatelja. Josipa: "Ne vem, če bi Toniju kaj sporočila ... Saj bo sam videl, da je izgubil nekaj najbolj iskrenega. Spomnil se me bo čez mesec ali leto in takrat mu bo žal. Mislim, da ne bo ostal niti z eno od njih. Z njimi sem živela dobrih 50 dni. Vem, kakšne so in kaj ga čaka."

Amrin nagovor in strasten poljub

Z Amro sta se najprej lepo objela, nakar mu je povedala: "Mogoče nisem ženska zate, če iščeš takšno, ki nima kariere ali je čakala prav nate ... Veš, da te ne rabim in da zmorem brez tebe. Te pa želim." Dodala je še, da je vesela, ker ga je spoznala, saj je tako spoznala tudi, kaj hoče. Amra: "In to, kar hočem, je pravkar pred mano." Razkrila je, da je o svojem nagovoru razmišljala cel dan, zaključila pa je s tem, da bi mu dala drugo priložnost, če ne bo ostal z izbranko. Amra: "Ker teh deklet gotovo nisi spoznal tako kot jaz." Toni je poudaril, da se bo držal svoje končne odločitve in ostalih deklet nikoli ne bo prosil za drugo priložnost. Amra je še dodala: "Zaslužiš si, da ti nekdo pokaže, kako ljubljen si. In jaz te ljubim." Toni: "Nisem še srečal takšne punce. Takšno je težko najti." In ga je poljubila, ob tem pa se je zavedala, da ga morda zadnjič vidi.