Finska serija, ki ima devet priredb, osvaja tudi Slovenijo

Serija Črne Udove je na VOYO osvojila marsikaterega uporabnika in po tem, ko je bilo kar nekaj povpraševanja po drugi sezoni, je zdaj ta končno na voljo. zgodba finske serije je navdušila mnoge, zato tistih, ki ima mednarodno kar nekaj priredb. Teh je kar devet: priredbo so naredili Američani, Estonci, Ukrajinci Litvanci, priredbo imajo tudi na Bližnjem vzhodu in v Mehiki. Priredbo so naredili tudi Norvežani in Čehi. V naslednjem letu pa se obeta priredba tudi za indijske gledalce.

Izvirna oddaja navdušuje tudi Slovence in je zdaj na VOYO tudi druga sezona. In kako se bo sezona nadaljevala? Črne vdove – prijateljice Rebecka, Johanne in Kira – so zopet v akciji. V drugi sezoni vstopijo v tihotapski posel. Bodo preživele v neusmiljenem svetu, v katerem ni prostora za ženske? Policija in skrivnostni moški so jim za petami zaradi umora. Ko se že zdi, da je njihov plan uspel, se znajdejo v zapleteni igri umorov, nevarnih drog in lopovov. Vse skupaj še bolj zaplete dejstvo, da so v ljubezenskih aferah z napačnimi moški. Vdove hodijo po tankem ledu… V prvi epizodi vdove presenetijo streli zunaj koče. Rešiti se morajo pred nevarnim napadalcem in skriti svoje početje pred policijo.